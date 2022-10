Un dels accessos al?Audiència Nacional. Foto: Europa Press

L' Audiència Nacional (AN) jutja des d'aquest dilluns 24 d'octubre Mohammed Yassi Amrani , un presumpte gihadista acusat d'autoadoctrinament i que Estat Islàmic (DAESH) hauria encomanat atemptar contra el Camp Nou amb un dron durant la celebració del Clàssic, entre Barcelona i Reial Madrid.

En el seu escrit d'acusació, recollit per Europa Press , la Fiscalia sol·licita que es condemni Amrani a 9 anys de presó per un delicte de participació activa en organització terrorista ia 3 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'autocapacitació i autoadoctrinament.

El Ministeri Fiscal descriu que l'acusat ha transitat des de la publicació en els seus perfils de continguts provinents dels òrgans de difusió de propaganda del DAESH fins a la seva adhesió als postulats de l'organització terrorista i la seva plena integració.

"En efecte l'acusat, en el curs d'un procés de ràpida evolució, i vinculat al confinament de la pandèmia de COVID-19 es va convertir en un membre de DAESH, organització a qui ha jurat lleialtat i obeir tot allò que li enviï la seva líder", detalla la Fiscalia.

Foto: Europa Press

L'ESTADI BLAUGRANA, OBJECTIU TAMBÉ EL 17-A

Aquesta no és la primera vegada que els gihadistes tenien l'estadi del Barça com a objectiu dels seus atacs. De fet, el 17 d'agost del 2017, quan es va produir l'atemptat a la Rambla de Barcelona, ​​als plans dels terroristes hi havia l'estadi blaugrana, ja que aquell dia es jugava un partit entre el Barça i el Betis.

Aquest extrem va ser confirmat pels dos agents dels Mossos que van elaborar els informes pericials d'intel·ligència policial, encara que finalment els terroristes ataquessin amb la furgoneta a la Rambla i fugissin. Posteriorment també hi hauria un atac a Cambrils.

De la mateixa manera, la cèl·lula en què hi havia figures com Younes Abouyaaqoub també tenia entre els seus objectius la Sagrada Família i la Torre Eiffel de París.