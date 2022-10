Un cementiri. Foto: Ai. de Santader

És habitual que cada 1 de novembre, la Festivitat de Tots Sants, els cementiris s'omplin de persones que volen recordar els seus familiars i éssers estimats que van morir temps enrere. Aquest record sol acompanyar-se de flors. I precisament el gremi de floristes és un altre dels que estan acusant la pujada generalitzada de preus però, malgrat això, s'han mostrat confiats que la millora de la situació sanitària faci que puguin recuperar els ingressos del 2019, abans de l'arribada de la pandèmia.

De fet, s'estima que en aquesta data (no únicament l'1 de novembre, sinó les setmanes anteriors a la celebració) els negocis de flors aconsegueixen entre el 15 i el 20% dels seus ingressos anuals , de manera que els darrers anys, amb les restriccions per la Covid-19, van tenir serioses dificultats per seguir endavant. Alguns, fins i tot, van haver de baixar la persiana.

Les dificultats són les que afronten molts sectors; la pujada de preus a les factures, com la de l'electricitat (necessària, per exemple per a les cambres frigorífiques on s'emmagatzemen les flors) , el desproveïment d'aigua i la guerra d'Ucraïna , entre d'altres, són els obstacles que han hagut de sortejar els professionals d'un sector molt estacional, amb grans pics de treball durant alguns moments de l'any però d'altres en què el volum de treball és força inferior.

Tot plegat ha suposat que, com també ha passat en altres sectors, que s'estigui donant una pujada de preus , repercutint a la butxaca dels compradors. Les margarides són una de les flors que podem observar que més han pujat de preu.

De la mateixa manera, recomanen fer les compres de flors amb antelació davant l' eventualitat d'una escassetat en algunes de les flors, tant en format de rams, centres com corones.