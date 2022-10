Planta Damm d'El Prat de Llobregat / Damm

Damm, la companyia líder en el sector de l'alimentació i begudes, ha augmentat la seva capacitat d'autoconsum energètic amb l'ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques de diverses de les seves plantes. La companyia presidida por Demetrio Carceller Arce assoleix els 32.182 m² de plaques fotovoltaiques instal·lades, posicionant-se així com el grup cerveser de la península ibèrica amb major extensió d'autoproducció d'energia solar.

Aquesta ampliació ha permès que la companyia autoprodueixi 7,1 GWh d'energia neta a l'any. Però aquesta ampliació no serà l'única, ja que està previst que es posi en marxa una segona fase del pla en el qual s'instal·lin 23.500 m² de superfície de plaques solars a la fàbrica del Prat de Llobregat, la Moravia, Múrcia, Màlaga i la ZAL de Barcelona, en un projecte valorat en 3,6 milions d'euros.

Damm manté un ferm compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l'Agenda 2030. La companyia promou l'ús eficient dels recursos i l'energia de la forma més verda possible. És per això que el 60% de l'energia elèctrica que consumeix prové de fonts energètiques certificades d'origen verd. Això ha permès a l'empresa reduir la dependència externa a més d'estalviar costos.

"Aconseguir concloure amb èxit la transició energètica cap a models més sostenibles és una prioritat a Damm. Per això, des de fa dècades portem treballant en l'evolució de les nostres fonts d'energia cap a fonts renovables que ens permetin minimitzar el nostre impacte mediambiental i, alhora, ser capaços de generar energia neta per al nostre autoconsum", va afirmar Juan Antonio López Abadía, director d'optimització d'energia i medi ambient de Damm. I va afegir: "El nostre ferm compromís amb l'entorn ens ha permès ser la cervesera amb l'extensió més gran de plaques fotovoltaiques i major autonomia de generació de l'electricitat que consumeix de tota la península ibèrica".

DAMM I LA SEVA APOSTA PER L'ENERGIA EFICIENT I RENOVABLE

La sostenibilitat ha estat sempre un dels eixos fonamentals de l'activitat de Damm des dels seus orígens. Amb l'objectiu de reduir el consum de recursos naturals de les seves fàbriques i incrementar l'eficiència energètica, la companyia també aposta per l'ús d'altres fonts d'energia renovable en els seus processos de producció basades en energies renovables com la cogeneració i la trigeneració a partir de biogàs.

El conjunt de mesures impulsades durant els últims anys amb l'objectiu de convertir-se en una companyia energèticament eficient ha permès a Damm reduir en un 45% l'energia utilitzada per a la producció de cada hectolitre de cervesa durant l'última dècada. A més, entre les últimes fites en matèria de sostenibilitat ambiental aconseguides per la companyia destaca l'adhesió a RE100, la iniciativa global dirigida per Climate Group i associada a CDP que mostra el compromís de les companyies més importants del món amb l'ús energies 100% renovables. Damm es va convertir a l'abril de 2022 en la primera companyia cervesera d'Espanya a obtenir el certificat RE100.