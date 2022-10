AMB/ @EP

L'organització FeMeS té com a objectiu prioritari recollir "l'esperit del feminisme socialista i assolir el total compliment de l'agenda abolicionista: abolició de la prostitució, de

els ventres de lloguer, dels mandats de gènere i de qualsevol altra forma” del que aquestes dones consideren “apropiació i explotació del cos de les dones”.



En el comunicat oficial afirmen que "en un moment crucial en què el feminisme es desdibuixa i és atacat per defensar la seva agenda històrica, aquesta associació té la finalitat d'assegurar la llibertat d'expressió de l'ideari feminista".



Per això, creuen que “com a dones socialistes i feministes, estem tremendament preocupades

per com avança la tramitació de l'anomenada Llei Trans. Deplorem l'inexistent debat polític a les Corts Generals, la impossibilitat de dialogar amb els nostres i les nostres representants polítics, i lamentem especialment les darreres notícies aparegudes en mitjans públics anunciant la voluntat del govern de fer avançar la llei amb modificacions mínimes”.



Per tot això des de FeMeS sol·liciten "mantenir una reunió amb el President del Govern, Pedro Sánchez" totes les membres de la seva junta Directiva de FeMes conformada per Amelia Valcárcel (presidenta), Altamira Gonzalo i Teresa Blat (vicepresidentes), Inma Moraleda (secretària) i Rosa Peris (tresorera). Vocals: Yolanda Besteiro, Carmen Cajide, Malé Chillida, Meli Galarza, Maria José Hernández, Rocío León, Alicia Miyares, Lourdes Muñoz Santamaría, Soledad Muruaga, Maria José Partera, Rafaela Pastor, Cristina Ubani i Juana Serna.