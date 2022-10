Els problemes de seguretat més habituals en disfresses i accessoris de Halloween a la venda als marketplaces, o plataformes de venda en línia, són el risc d'asfíxia per cordons massa llargs, peces petites i bosses d'embalatge molt fines.

Nens amb disfresses - OCU

Així ho reflecteix una anàlisi recent d'etiquetatge i seguretat de quinze disfresses, cinc complements i cinc pintures de cara de venda en línia realitzada per l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

L'estudi revela una "àmplia" llista de riscos en els productes de Halloween, que se celebra la nit del 31 d'octubre, i que són més habituals en els productes a la venda als marketplaces "com a conseqüència de les limitacions per fer els pertinents" controls i inspeccions, al contrari del que passa a les botigues de carrer".

L'organització ha assegurat que "a més es tracta de riscos difícils de comprovar fins que la disfressa o l'accessori no ha arribat a casa i s'obre".

El problema més comú, segons l'anàlisi de l'OCU, té a veure amb la seguretat mecànica i el risc d'asfíxia, detectat en 14 de les 20 disfresses i els complements analitzats.

En concret, els riscos més habitualment detectats van ser: cordes i llaços de més de 7,5 centímetres a la zona del coll de les disfresses , que quan són per a nens menors de set anys la seva presència està prohibida; les peces soltes petites o que es poden desprendre o trencar en trossos fàcilment, prohibides en disfresses per a menors de tres anys, però també són perilloses quan són a la disfressa d'un germà gran; o les bosses d'embalatge de plàstic massa fines (de menys de 38 micres), ja que "com més primes, més fàcilment s'adhereixen a la cara, multiplicant el risc d'asfíxia en cas que s'introdueixi el cap".

Menys freqüent és el risc d'inflamabilitat, ja que s'ha detectat en 3 de les 15 disfresses analitzades , ja sigui per la velocitat de propagació de la flama com per la persistència. Aquest any també ha decrescut el risc de trobar substàncies tòxiques: no s'han trobat metalls pesants, colorants azoics ni ftalats, tret de l'adornament d'una disfressa.

En qualsevol cas, OCU recomana revisar sempre l'etiquetatge, prestant una atenció especial a l'edat recomanada. Els defectes d'etiquetatge continuen sent relativament habituals en les compres en línia i solen anticipar possibles riscos. A més, incideix que és important guardar els resguards de la compra per si fos necessari reclamar després.

Finalment, desaconsella l'ús de disfresses amb caputxes tancades i de caretes completes, tant per la mala ventilació com per la possible inflamabilitat. En aquest cas apunta que "és preferible pintar la cara amb maquillatges a l'aigua, ja que són fàcils de treure i en aquesta ocasió no s'han detectat substàncies tòxiques" i tampoc recomana l'ús de lents de contacte de fantasia, llevat que es comprin en una òptica i se'n limiti l'ús a poques hores.

OCU ha avisat dels productes perillosos a la Xarxa d'Alerta Europea (Safety Gate), al Ministeri de Consum i als marketplaces afectats perquè es retirin com més aviat millor.

En aquest sentit, ha indicat que hi ha un acord de la Comissió Europea (el conegut com a Product Safety Pledge EU) amb onze grans plataformes de marketplace per retirar en 48 hores aquest tipus de productes, "però no sempre resulta efectiu". Per això l'organització de consumidors ha insistit a més a les autoritats "per augmentar els controls i les inspeccions".