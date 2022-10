Foto: Europa Press

La lluita és desigual, però val la pena. Desenes de jubilats han denunciat l' embargament il·legal de les seves pensions per part d'Hisenda , però molts no han volgut quedar-se de braços plegats davant d'aquesta situació. I no ho han fet.

Tan és així que, en alguns casos, hi ha hagut sentències judicials a favor dels pensionistes . No obstant això, l'administració no torna els diners d'ofici: cal fer una reclamació per recuperar l'import, sigui quin sigui.

Això no és fàcil i requereix coneixements (que no totes les persones grans tenen), temps i recursos . De fet, Plàcid Lordán, membre de la coordinadora Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa , assegura a Catalunya Press que coneix un cas a qui li van acabar tornant 145 euros que li havien embargat, però el cost que li va suposar, sense anar més lluny, la contractació d'un advocat va ser molt més gran.

"Si es fa de manera individual és complicat i car", afegeix Lordán, que assegura que hi ha altres membres de l'entitat de la qual forma part també estan afectats per embargaments irregulars. Lordán, a més, lamenta que "d'ofici mai et donaran la raó", i per això posa damunt la taula la possibilitat de la creació d'una plataforma que ajudi els afectats a gestionar aquestes reclamacions davant l'administració pública.

De fet, Lordán avança que l'entitat de què forma part vol ser una de les associacions que lideri la creació d'aquesta plataforma. Aquest extrem es va discutir a la reunió que els seus membres van tenir la tarda del dilluns 24 d'octubre.

UN COP EMOCIONAL, A BANDA D'ECONÒMIC

Cal considerar que l' embargament de part o la totalitat de la pensió suposa un cop no únicament econòmic, sinó emocional per a les persones afectades. Per molt que en alguns casos l'import pugui ser petit, les molèsties per a la gent gran són enormes.

Els portaveus nacionals de COESPE, Ramón Franquesa; Conxita Ribera i Ciriaco García. Foto: Europa Press

"Els pensionistes són un col·lectiu que tendeix a complir tots els seus compromisos", apunta a Catalunya Press Ramon Franquesa, portaveu de COESPE. "Els lloguers han pujat al nivell de l'IPC, els aliments molt més i els subministraments també estan en una espiral d'augment. Cada cop hi ha més dificultats per poder pagar-los", denuncia Franquesa, advertint que hi ha alguns embargaments que estan "per sobre de la llei".

En aquest sentit, apunta que el proper dissabte 19 de novembre, les marees pensionistes tornaran a sortir al carrer, tant a Catalunya com a Espanya , per protestar i tornar a reivindicar els seus drets. L'última marxa, que va tenir Madrid com a epicentre, va reunir unes desenes de milers de persones.

"Davant una democràcia sui gèneris únicament ens queda sortir al carrer una altra vegada i protestar", assegura Franquesa, que diu que el missatge que vol deixar clar el col·lectiu és que "les pensions no es toquen governi qui governi". Tot i això, el coordinador apunta que veu "amb molta preocupació" que un executiu d'esquerres que deia que cuidaria de les rendes més baixes estigui ara "cuidant més les relacions amb els poders fàctics que col·lectius com el nostre".

Franquesa diu que, actualment, a Espanya hi ha prop de 10 milions de pensionistes (la qual cosa suposa una xifra que s'aproxima a una quarta part de la població), un col·lectiu que veu "com se'ns descuida" i que cada cop té més dificultats per arribar a final de mes. "No és una cosa exclusiva dels més grans, la gent que abans anava justa, ara ho va més encara", apunta el portaveu, lamentant que "la política és cada vegada més dura amb la ciutadania en general".

Sigui com sigui, Franquesa admet "no estar seguint gaire de prop" la gestació de la plataforma, però diu que COESPE li donarà "ple suport" si finalment es posa en marxa.