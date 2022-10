Un vehicle a la fàbrica de Ford a Almussafes. Foto: Europa Press



La direcció de Ford ha acordat amb el sindicat majoritari a la fàbrica d'Almussafes (València), UGT, la pròrroga de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) que hi ha en vigor a la factoria fins al 31 de desembre, en les mateixes condicions en què s'ha desenvolupat. Això significarà que, a partir del mes de gener, s'haurà de tornar a negociar la reducció de la plantilla, que podria arribar fins a un 25%.

En una nova reunió de la Comissió Negociadora celebrada el 24 d'octubre passat, es va pactar una extensió de l'ERTE per causes productives que caducava el 31 d'octubre, segons han informat fonts sindicals. La pròrroga d'aquest mecanisme afecta potencialment, totalment o parcialment, tota la plantilla.

Sobre les causes, pel que fa a la fabricació de vehicles, UGT ha explicat que la situació del mercat internacional de components i semiconductors es mostra encara incapaç de satisfer la demanda global d'aquests productes, un fet que fa que “tots els fabricants del sector de l?automòbil s?estan veient obligats a parar setmanes completes per coordinar el subministrament de components amb la capacitat de fabricació".



A més, "a l'escassetat de xips, que segueix colpejant amb força les fàbriques, s'han unit la incertesa i els problemes de subministrament per la invasió d'Ucraïna", ha indicat el sindicat majoritari.

La reunió de la comissió negociadora va coincidir amb una visita institucional a la fàbrica, on van acudir la ministra d'Indústria, Reis Maroto, el president de la Generalitat, Ximo Puig, el vicepresident d'Afers Governamentals Internacionals de Ford Motor Company, Matthew Godlewski, el president i conseller delegat de Ford Iberia, Jesús Alonso, i el director de fabricació de Ford Espanya, Dionisio Campos.



Durant la visita, Campos ha assenyalat que "l'ERTE és una condició puntual, un mecanisme que serveix per reaccionar davant de fluctuacions de volum conjuntural, que és el que està passant en aquests moments amb els semiconductors".

A més, preguntat per un futur ERO a la companyia, Campos ha exposat que el vehicle elèctric té menor contingut" que el tradicional i "lògicament caldrà redimensionar" la plantilla, així que l'any que ve l'empresa "seurà a parlar amb els sindicats" per veure quines alternatives hi ha per fer aquesta redimensió d'una forma portadora.