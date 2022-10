WhatsApp / @EP

Si veus que no t'arriben missatges al mòbil, no t'espantis, no ets l'únic que li passa. De fet, li està passant literalment a tothom, ja que WhatsApp ha deixat de funcionar a tot el planeta al voltant de les 09.00 hores, moment en què els usuaris han deixat de poder enviar o rebre missatges a través de l'aplicació.

El servei continuava suspès cap a les 10.00 hores i, en intentar enviar un missatge, apareix la icona d'un rellotge que implica un procés de càrrega que mai no es completa.

Ni la mateixa WhatsApp , ni Meta s'han pronunciat sobre quan es reprendrà el servei, cosa que ha portat els usuaris a buscar alternatives com l'aplicació de missatgeria de Telegram o missatges directes d' Instagram .