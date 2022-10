Foto: Europa Press

Després de gairebé 2 hores sense servei , WhatsApp torna a funcionar . La popular app de xat havia caigut a tot el món i era impossible enviar ni rebre missatges.

El servei s'havia interromput cap a les 9 del matí, hora espanyola, aquest dimarts 25 d'octubre, mentre que cap a les 11 tots els usuaris han tornat a rebre els missatges que tenien pendents.

"Som conscients que algunes persones estan tenint problemes per enviar missatges i estem treballant per restablir WhatsApp per a tots el més ràpid possible", havia explicat un portaveu de l'empresa matriu de WhatsApp, Meta Platforms.