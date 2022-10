El productor de televisió, Josep Maria Mainat, i la seva exdona, Angela Dobrowolski, al judici sobre la presumpta falsificació de xecs a nom d'ell per part de Dobrowolski.

El Jutjat Penal 1 de Barcelona ha condemnat a 2 anys i 6 mesos de presó Angela Dobrowolski, l'exdona del productor de televisió, Josep Maria Mainat, per falsificar xecs a nom d'ell durant l'agost del 2020.

A la sentència emesa aquest dimarts, la magistrada la condemna per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, delicte continuat d'ús de document d'identitat autèntic per qui no està legitimat i per un delicte continuat d'estafa.

A més, la magistrada li imposa una multa de 1.800 euros, i explica que la sentència "no és ferma" i es podrà presentar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies.