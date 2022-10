EuropaPress 4707947 façana hospital sant joan deu

Els pares d' Oliver , un nen malagueny de dos anys i mig que té un tumor cerebral, esperen que el seu fill sigui traslladat aquest dimecres a Barcelona des de Cancún (Mèxic), on resideix la família, perquè els cirurgians de l'Hospital Sant Joan de Déu us operin com més aviat millor.

El seu pare, Alejandro, vola aquest dimarts a Madrid per traslladar-se després a Barcelona, mentre que la mare, Elena, viatjarà amb el nen en un avió medicalitzat que s'espera que arribi dimecres cap a les 15.00 hores, segons ha indicat el seu pare. avi José Luis en declaracions a Europa Press.

Després que Oliver deixés de menjar i caminar, els seus pares el van portar al metge dijous 13 d'octubre a Cancún, on resideixen . Allí els van dir que "semblava un virus", però, a causa del ràpid empitjorament, l'endemà va ser ingressat a un hospital.

Dos dies després li van detectar un tumor cerebral i el 19 se li va practicar un drenatge per eliminar part del líquid que "li feia pressió al cervell" i pel qual "podia morir en qüestió d'hores". El nen, que havia perdut la capacitat de parlar i empassar-se, "va millorar una mica", encara que l'operació resultava fonamental.

La sanitat pública mexicana li va donar un termini d'espera per a la intervenció quirúrgica de tres o quatre mesos, però el nen tenia una esperança de vida "de 15 o 20 dies, màxim un mes", ha afegit el seu avi. A través de la sanitat privada, l'operació podia costar entre 100.000 i 130.000 euros, cosa "impossible de costejar".

A més, set dels cirurgians que van atendre el nen van recomanar traslladar-lo a Espanya per ser operat d'urgència, i els pares van decidir volar i portar-lo a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ja que un amic hi va estar treballant, segons l'avi.

EL TRASLLAT A ESPANYA



A causa de la seva delicada situació de salut, els pares van decidir fer el trasllat amb un avió medicalitzat. Després de demanar ajut econòmic a través de nombrosos mitjans de comunicació pels elevats costos del procés, un home que ha decidit mantenir-se a l'anonimat ha estat l'encarregat de finançar-lo.

"La gent ha reaccionat d'una manera increïble, hi ha una quantitat de gent tan bona al món encara que és impressionant, almenys nosaltres hem tingut una acollida amb la gent impressionant", ha insistit l'avi, alhora que ha explicat que mai no han parlat directament amb el donant, sinó "a través de contactes".

Tot i que l'avió medicalitzat ja havia estat contractat per arribar a Barcelona durant la matinada de dilluns a dimarts, l'empresa encarregada el va endarrerir la nit següent. "Minut que Oliver perdi, minut que va contra ell", ha destacat l'avi, explicant la desesperació que vivia la família en aquells moments.

Davant d'aquesta situació, els progenitors van decidir agafar un vol regular a Madrid i transportar el nen en una ambulància fins a Barcelona perquè no hi havia vol directe a la capital catalana, però quan es van muntar a l'avió comercial els responsables del vol els van dir “que ells no es feien responsables d'un nen en les circumstàncies en què estava", i per això no es van poder pujar.

Ara, s'espera que Oliver i la seva mare arribin a Espanya dimecres a través de l'avió medicalitzat inicialment contractat, ja que no permeten que hi viatgen més persones, mentre que el pare ho farà aquest dimarts cap a les 16.00 hores.

Des de l'hospital barceloní els han indicat que, segons l'hora que arribi, se li operarà aquell mateix dia o al següent "perquè no es pot esperar més".