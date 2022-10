Contaminació de les ciutats / @EP

Espanya va tenir un descens el 2020 del 20,8% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle subjectes a directiva respecte al 2019, fet que suposa mantenir la tendència descendent que es va iniciar el 2017, segons l'Informe de situació de les emissions de CO2 a el món - Any 2020' de la Fundació Empresa i Clima.

L'informe , presentat aquest dimarts a Barcelona, sosté que Espanya ha continuat reduint les seves emissions totals de CO2, un descens que es va iniciar el 2017 i que les situa en un 6,4% menys que el 1990, ha informat la fundació en un comunicat .

D'aquestes emissions totals, un 64,8% van correspondre a emissions difuses i el 35,2% restant a subjectes a directiva , i, per sector, s'ha augmentat en aquelles emissions vinculades al transport, es manté als serveis manufacturers i es va donar un descens a les indústries i el sector energètic.

La directora de la fundació, Elvira Carles, ha assegurat que Espanya "continua reduint les emissions totals i les emissions verificades o subjectes a directiva", i ha considerat molt rellevant el descens del 20,8%.

Carles ha considerat que aquest descens passa per la voluntat de les empreses de ser neutres en carboni i per l'aplicació de les polítiques de la UE d'eliminació de la generació elèctrica amb carbó, així com l'aturada viscuda durant el primer semestre del 2020 pel coronavirus , que "ha ajudat a mantenir el ritme de descens".

En el marc de l'Europa dels 33, el 2019 es va donar un descens de les emissions totals de 3,5% respecte a l'any anterior situant-se en els 5.000 milions de tones de CO2 , un descens que és de 4.377 milions si se suma la Unió Europea dels 27 i el Regne Unit.

Alemanya és el primer emissor amb 843 milions de tones i un descens acumulat del 33,5% des del 1990, seguida de Turquia (522 milions), Regne Unit (496 milions), França (460 milions), Itàlia (437 milions), Polònia (394 milions) i Espanya (356 milions), amb un increment acumulat del 16,4% respecte del 1990.