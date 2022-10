Port de Barcelona / @EP

Sergei Chemizov , un oligarca rus, ha intentat canviar-li el nom al seu iot embargat per poder treure'l del port de Barcelona. L'embarcació va ser embargada a l'inici de la guerra d'Ucraïna, com a part de les sancions imposades. L'oligarca tenia previst escapar-se dijous passat, però

El iot es deia Valerie i el seu valor rondava els 140 milions d'euros, i van intentar salpar del port de Barcelona demanant permís sota el nom de Meridian A. En un primer moment li van concedir, però una crida a la Comandància de Marina va alertar que l'embarcació en qüestió era propietat de Chemizov. Les autoritats van retirar immediatament el permís de sortida i el van obligar a quedar atracat al moll.

El Valerie té 85 metres d'eslora, 14 de màniga i pesa 2.755 tones. Tot i això, el seu valor ha baixat fins als 80 milions d'euros. Aquesta embarcació pertany a una societat anomenada Amtech Worlwide Ltd , però l'entramat empresarial en què està immiscuït apunta finalment Anastasia Ignatova, fillastra de Txemisov.

Tot i que han intentat canviar-li el nom al iot, la realitat és que encara segueixen les marques del nom anterior al iot. Els gestors d'aquesta embarcació van sol·licitar a les autoritats portuàries que van aixecar l'embargament al·legant que no hi ha proves fefaents que el iot pertanyés a l'oligarca, però no van aconseguir el seu objectiu i l'embargament va continuar.

QUI ÉS SERGEI CHEMIZOV?

Chemizov és un amic íntim de Vladímir Putin, ja que tots dos van ser antics agents del KGB, els serveis secrets soviètics. A més, també és l'home de confiança de Denis Manturov, ministre d'Indústria i Comerç de Rússia. Chemizov i Manturov formen un dels tàndems més poderosos i propers a Putin.

Chemizov presideix Rostec Corporation, un hòlding de més de 600 empreses que domina la indústria militar russa. També és president de la Federació Russa de Ciclisme, Erdenet Mining Corp, Russian Engineering Union All Public Organization, Rosoboronexport JSC, ODK-Saturn o VSMPO-AVISMA Corporation.

Cal afegir que també és president de la Universitat Russa d'Economia Plekhanov i fideïcomissari de la Universitat Mgimo , lloc on fa classes la seva filla.