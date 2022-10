Xumets retirats @facua

L'Agència Catalana de Consum ha alertat de la retirada del mercat de la cadena per a xumet Mr. Fox, de la marca Trixie, a més de la cadena per a xumet marca Baby Shower. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

En el primer cas, la referència és 24-579. PO.Nr.2020-1026, amb codi de barres 5400858245793. El risc detectat és d'asfíxia ja que el fixador a la roba es pot separar i trencar , generant peça petita i la cadena excessivament llarga.

En el segon cas, model Salvia Powder amb codi de barres 7427251557689, el risc també és d'asfíxia per ser la cadena excessivament llarga i portar orificis de ventilació més petits del que requereix la norma.