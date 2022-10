Una comitiva dels Mossos en una desokupació. Foto: Europa Press

Les últimes dades del Ministeri de l'Interior assenyalen que més de 4 de cada 10 ocupacions que es donen a Espanya són a Catalunya. En concret, el tant per cent és d'un 42%. En xifres absolutes, entre el gener i el juliol d'aquest 2022 s'ha tingut constància de 4.639 d'aquests delictes a localitats de les quatre províncies catalanes.

De fet, Catalunya lidera la classificació de les comunitats amb més casos; per darrere hi ha Andalusia (1.498 casos entre gener i juliol), la Comunitat Valenciana (1.270 ocupacions els primers set mesos de l'any 2022) i la Comunitat de Madrid (912 denúncies fetes en el mateix període de temps).

Catalunya segueix movent-se en una forquilla percentual idèntica a la dels darrers anys; de fet, durant els 9 primers mesos del 2021, en territori català també s'havien registrat el 42% de les ocupacions. Andalusia i la Comunitat de Madrid també eren els territoris espanyols amb més presència de casos.

Si es vol anar una mica més al detall, el 2021 es van ocupar 1.502 pisos a la ciutat de Barcelona , segons va explicar el mes de juliol passat Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la capital catalana.

BAIXEN ELS CASOS EN EL CONJUNT DE L'ESTAT

Tot i que segons diverses enquestes les ocupacions són una cosa que preocupa els ciutadans, la realitat és que al conjunt de l'estat han baixat un 5,4% respecte al mateix període (entre gener i juliol) de l'any 2021. D'aquesta manera, en aquests set mesos al territori espanyol es té constància de 10.220 delictes d'aquest tipus, per 10.807 de l'any anterior.

La disminució és d'un 6% a Catalunya i Andalusia, però crida l'atenció l'enorme caiguda a les Illes Balears ia la Comunitat de Madrid, amb un 31% i un 15% menys de casos, respectivament. Les dades més recents només mostren que s'hagin registrat un gran augment d'ocupacions a la Comunitat Valenciana (23%), mentre que la pujada ha estat més lleugera a territoris com la Regió de Múrcia (3%).

Un Policia Nacional en un dispositiu per l?okupació d?un edifici a Madrid. Foto: Europa Press

OKUPACIÓ, USURPACIÓ I VIOLACIÓ DE DOMICILI

Les dades del Ministeri no fan distinció entre les okupacions, les usurpacions i les violacions de domicili, tres tipus de casuística diferent que també comporten actuacions que varien tant per part de les forces de l'ordre i que també estan tipificades de manera diferent.

Segons expliquen des de Sierra Advocats , ocupació no és un terme jurídic, i per tant no està inclosa al Codi Penal. És la manera col·loquial d'esmentar l'acte pel qual una persona es va instal·lar a viure a un immoble que no li pertany.

Com que no està tipificat en l'ordenament espanyol com a delicte, no és possible utilitzar aquest concepte per iniciar una acció. Per tant, cal saber és si aquesta ocupació és una usurpació o un aplanament de casa.



En canvi, la usurpació d'habitatge és l'ocupació il·legal d'un habitatge deshabitat sense el consentiment dels seus propietaris. Un tercer, sense autorització, pren aquest immoble i el converteix a la seva residència.

És un dels delictes tipificats al Codi Penal i té la seva pena respectiva. En aquest cas la sanció serà una multa econòmica, perquè el bé immoble no és considerat estatge per a la justícia.

Finalment, les violacions de domicili són l'ingrés o la permanència en un habitatge o edifici sense l'autorització de l'habitador. Una persona que, tot i ser l'immoble habitat pel seu amo, la intenta convertir en el seu propi habitatge sense permís.

És un altre tipus de delicte tipificat al Codi Penal. Quan es comprova que l'immoble constitueix estada les penes s'agreugen. En aquests casos la sanció establerta és la presó.