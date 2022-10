Exemplars de llops / Arxiu

Els llops han estat sempre matèria de faules i contes, però la realitat és que la seva presència és més aviat una certesa, com a mínim aquí a Catalunya. Actualment hi ha quatre exemplars identificats genèticament , però la realitat és que no hi ha un recompte fidedigne perquè tenir-ne un registre genètic n'és un procés ardu i que pot portar més d'un any.

La presència dels llops a Catalunya no ha estat regular. Sobre la dècada del 1920-1930 aquests animals es van extingir durant uns 80 anys... fins que a principis dels 2000 va reaparèixer un primer exemplar. En aquests 20 anys, la xifra ha anat augmentant molt lentament, però actualment es té registre de quatre mascles a les zones del Moianès, el Port del Comte, el Ripollès i l'Alta Ribagorça.

Sobre matèria de llops, Gabriel Lampreavel és tot un expert. El coordinador de seguiment del llop i l'ós dins del cos d'Agents Rurals explica a CatalunyaPress que l'origen d'aquests exemplars és italià, que van anar cap a l'oest creuant França i arribant a algunes zones d'Espanya. Encara que els llops són animals que viuen en rajada, de moment són tan sols individus solitaris, "en espera que arribin més llops i puguin formar el seu grup familiar ", comenta l'expert. No sempre passa això, ja que molts exemplars van fent el seu camí i viatjant fins que troben una zona on assentar-se.

Sense anar més lluny, a Catalunya va aparèixer un llop al Paratge Natural de l'Albera, i les càmeres van poder caçar la presència:

Confirmen la presència d'un llop al Paratge Natural de l'Albera (Girona) / @EP

De moment no se sap si la població augmentarà de forma progressiva properament, encara que Lampreavel reconeix que és una possibilitat. Quan van aparèixer els primers exemplars, tothom pensava que en 4,5,7 anys s'instal·larien, però la realitat és que n'han passat 20 i encara no ha arrencat l'evolució. El que sí que és cert és que els exemplars francesos van creixent i segurament, com més ràpid avanci aquesta població, més aviat es produirà la seva evolució cap aquí. Com més a prop estigui el fons de colonització, més seguit serà aquest degoteig, més recurrent i amb més animals”, certificava l'expert en llops i óssos .

L' Agent Rural també ens explicava que a Europa hi ha hagut una recuperació d'exemplars lobuns a països on ja s'havia extingit, sobretot en els darrers vint o trenta anys.

COM CONVIURE AMB ELS LLOPS?

La convivència amb els llops no es preveu com una tasca senzilla, si tenim en compte que són animals que poden ocupar zones on també hi sigui present el bestiar. "S'ha de treballar molt, estar a prop del sector ramader i recolzar-lo, acompanyar-lo i ajudar-lo", sentenciava l'expert.

Els Agents Rurals no són aliens a aquesta problemàtica que ja ha causat danys en alguns animals de bestiar. "L'Administració ha llançat programes amb què ajudar i recolzar amb certs mitjans aquestes exportacions. Per exemple, s'ha cedit material per posar tanques i agrupar el bestiar a la nit, s'han donat ajudes amb els gossos de protecció de bestiar, també ajuda a l'abastiment i l'alimentació d'aquests gossos... També s'ajuda a l'autoprotecció, és a dir, es paga una quantitat per cap de bestiar als ramaders perquè facin la vigilància dels seus animals...", detallava Gabriel Lampreavel .

Aquesta és una primera bateria de mesures per ajudar el sector de la ramaderia. Tot i això, el problema per a ell recau en què es tracta la problemàtica com un problema generalitzat. "És una feina molt personalitzada i això és la feina més complicada, perquè l'Administració tendeix a generalitzar en aquesta problemàtica", lamentava l'expert.