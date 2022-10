Platja @ep

Les temperatures d'aquest octubre del 2022 són, quan falten quatre dies perquè s'acabi el mes, les més càlides de la sèrie (que va començar el 1961 ) i han superat els valors rècord que es van assolir el mateix mes de l'any 2017, segons ha destacat la portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Bea Hervella.

"Encara que l'octubre no s'ha acabat, encara ha estat prou anòmal per poder definir-lo com l'octubre més càlid d'Espanya de la sèrie per sobre d'octubre del 2017. L'anomalia promet ser significativa i fins i tot veurem si serà de rècord, però per això hem d'esperar que s'acabi el mes", ha vaticinat la portaveu.

D'altra banda, Hervella ha repassat alguns dels elevats valors assolits aquesta darrera setmana d'octubre , a causa de la situació anticiclònica que s'estén per bona part del continent europeu, encara que també hi ha precipitacions al nord-oest del país per la presència d'un tàlveg o depressió a l'Atlàntic Nord, que ha provocat borrasques en aquesta zona.

En qualsevol cas, és probable que els termòmetres continuïn a l'alça aquest cap de setmana, "amb temperatures anòmalament altes per a l'època de l'any", segons Hervella, que ha fet al·lusió als valors que s'assoliran a algunes capitals europees. Així, per exemple, aquest dissabte a París la màxima prevista rondarà els 19 o 20ºC; a Roma, oscil·laran entre els 23 i 24ºC ia Praga, els 17 i 18ºC.

A més, el 25 d'octubre es va batre el rècord de temperatura a Melilla, "on es va assolir la màxima més alta per a un octubre donat de tota la sèrie, amb 36ºC, gairebé dos més que l'anterior rècord", segons la portaveu, que també ha destacat que el dimarts 25 es van registrar "valors atípics" a força zones, com els 33ºC a la Vall del Genil, a Granada o els 28-29ºC al litoral basc i càntabre, o fins als 33ºC a zones puntuals de Balears.

La situació es va allargar aquest 26 d'octubre, amb "anomalies tèrmiques d'entre cinc i deu graus per sobre del que és normal en les mínimes i en les màximes al voltant de cinc graus al centre i deu graus per sobre del que és normal a l'est peninsular".

Aquest dijous han tornat a pujar les màximes, excepte al litoral mediterrani. A més, s'han registrat temperatures nocturnes "extraordinàriament altes" ja que en punts del Cantàbric i el terç sud no han baixat de 25ºC, és a dir, fins a 14ºC per sobre del normal. A àmplies zones de la Península, estan entre les més altes registrades en aquestes dates.

Per divendres, l'AEMET creu que amb prou feines variaran les temperatures i dissabte hi haurà caigudes generalitzades encara que seran de tres o quatre graus, un descens que continuarà diumenge, amb fins a sis graus menys a la meitat oest peninsular.

Dilluns, el descens s'estendrà al quadrant nord-oriental del país i les temperatures s'acostaran a valors més habituals per a aquesta època de l'any, però encara lleugerament superiors, com ha conclòs la portaveu d'AEMET.