Risto Mejide i Mariló Montero a Tot és Mentida - Mediaset

Risto Mejide i Mariló Montero presentaran les campanades per tancar el 2022 als canals de Mediaset Espanya - Telecinco i Cuatro, entre d'altres-. Tots dos presentadors han donat la notícia després d'estar tot el programa anunciant que donarien una notícia que "tindrà repercussions a tot Espanya". "Us explicarem una decisió presa per Mediaset", ha dit Mejide.

Després de fer l'anunci, Carlos Sobera , el presentador de les campanades del 2021, ha entrat en directe al programa per desitjar sort als seus predecessors.

Mediaset España també ha confirmat la notícia al següent tuit recollit per CatalunyaPress .