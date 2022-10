Imatge del Zoo Barcelona / @EP

El comitè d'empresa del Zoo ha acordat una vaga per al dissabte 29 d'octubre de 12.00 a 13.00 hores si Barcelona Serveis Municipals (B:SM) no aplica "de manera immediata" l'acord estatal d' incrementar els salaris per al sector públic .

Segons un comunicat de CC.OO. de Catalunya aquest dijous, els treballadors del Zoo porten des del 2016 sense conveni col·lectiu i sense increments salarials.

Divendres, el comitè d'empresa assistirà a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya per exigir a l'empresa "que reconegui aquest dret de forma inequívoca i s'apliqui de manera efectiva i amb retroactivitat des de l'1 de gener de 2022 a la nòmina de novembre "; si no és així, es mantindrà la vaga per al dissabte.