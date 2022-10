Rihanna @ep

Sis anys després de llançar el seu últim àlbum que contenia èxits com 'Work', Rihanna reapareix al món de la música i anuncia que aquest divendres serà el llançament de la seva nova cançó, 'Lift Me Up' , el single principal de la banda sonora de la pel·lícula Black Panther: Wakanda Forever.



Amb aquesta cançó, Rihanna compleix el somni de milions de fans que feia anys que esperaven el retorn de l'artista que últimament ha estat més lligada als seus diferents projectes com a empresària i dissenyadora. Algunes de les nostres influencers més top han celebrat aquest esdeveniment, ja que són grans admiradores de la cantant.

Violeta Mangriñan compartia la notícia amb els seus seguidors, mostrant com feliç de feliç. D'altra banda, Laura Escanes mostrava la seva il·lusió en assabentar-se'n, assegurant que "no podrà dormir aquests dies" per l'emoció. A més, compartia un vídeo on podem veure una imatge de la influencer al costat de Rihanna, i afegia: “Els desitjos es compleixen”



Aquesta notícia ha causat tant furor a les xarxes socials que molts són els que compartien 'tweets' en els seus perfils fent broma amb tot el que ha trigat la cantant a treure noves cançons. Un d'ells, fent al·lusió al fet que Rihanna va deixar la música quan la Laura es va casar amb Risto i, casualment, ha tornat quan ja s'han divorciat, cosa que a la influencer li ha fet molta gràcia i no ha dubtat a compartir-ho al seu Instagram.



El llançament d´aquesta cançó marca l´inici de la nova era de l´emblemàtica carrera de Rihanna. 'Lift Me Up' sortirà a la venda aquest divendres 28 d'octubre a través del mateix segell de Rihanna, Westbury Road, en col·laboració amb Roc Nation, Def Jam Recordings i Hollywood Records.