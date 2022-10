La T-4 de l'aeroport de Barajas. Foto: Europa Press

La Plataforma contra l'Ampliació de Barajas, de la qual forma part Ecologistes en Acció, ha denunciat l'"enorme augment de vols" previst per a l'aeroport de la capital espanyola de cara a la temporada d'hivern. Aquesta es posa en marxa el proper diumenge 30 doctubre.

Segons explica l'entitat, es recuperarà completament el pont aeri Barcelona – Madrid, s'augmentaran les connexions amb ciutats com Bilbao, la Corunya o Vigo i s'han llançat “agressives campanyes hivernals enfocades a augmentar significativament les rutes i les freqüències, sovint en trajectes amb clara alternativa terrestre", en paraules del portaveu d'Ecologistes en Acció, Pablo Muñoz.

"Augmentar irresponsablement aquest tipus de vols és incompatible amb els nostres compromisos de reducció d'emissions , així com tremendament nociu per a la salut i el benestar de desenes de milers de persones a l'entorn de l'aeroport", conclou Muñoz.

Per la seva banda, des de la plataforma denuncien que "els veïns de municipis com San Fernando de Henares, Coslada o Millorada del Camp ja patim diàriament el soroll i la contaminació dels enlairaments, aterratges i aproximacions a Barajas de desenes d'avions" i han demanat a les administracions "mesures que protegeixin el nostre dret al descans a les nits, a no haver d'aturar les classes a les escoles cada vegada que passa un avió oa viure en un ambient sa". Per això, demanen "reduir el nombre de vols".

La temporada d'hivern de les aerolínies s'allargarà fins a finals del mes de març del 2023, concretament fins al dia 25.