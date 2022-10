Hamburgueses retirades @facua

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha alertat, després de ser informada pel Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries d'Andalusia, de la presència de salmonel·la en un lot ( 300995) del producte 'Burguer Meat' de la marca Hamburdehesa.

Segons la informació disponible, el producte ha estat distribuït a les comunitats autònomes d'Andalusia, Madrid i Ceuta, si bé no es descarten altres redistribucions. Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Amb la informació disponible no hi ha constància a Espanya de cap cas notificat associat a aquesta alerta, si bé es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-los.

I és que, la presència de salmonel·la als productes pot suposar determinats riscos per a la salut de les persones que els consumeixen. En el cas d'haver consumit aquest producte i presentar alguna simptomatologia compatible amb salmonel·losi (principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap) es recomana acudir a un centre de salut.