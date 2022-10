Acte inaugural de l'Espai Refugi" / CCAR

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) ha presentat aquest divendres el nou Espai Refugi, un punt de trobada entre persones refugiades i migrades que viuen a Catalunya i que podran beneficiar-se dels serveis professionals d’acompanyament psicosocial, laboral i jurídic que proporciona l’entitat.

L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència d'usuaris, voluntaris i treballadors i treballadores de la Comissió, representants de l’associació ucraïnesa Djerelo i Nexus Energía, els encarregats de cedir l'espai, així com representants institucionals de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant l'acte inaugural, la coordinadora d'atenció a les persones de la CCAR, Elena Maya, ha destacat la capacitat de l'Espai Refugi per “generar xarxes que són determinants per tal de revertir les situacions d'exclusió social en què es troben les persones desplaçades i que són complementàries i ajuden a nodrir el treball especialitzat que es desenvolupa per part del nostre equip tècnic".

La presidenta de l’associació ucraïnesa Djerelo, Olha Dzyuban, ha agraït la possibilitat de l’entitat de tenir un espai en què ajudar les persones ucraïneses que arriben buscant ajuda a conseqüència de la guerra.

Diana Alvarado, membre de l’equip d’atenció a les persones de la CCAR, ha valorat la importància de tenir llocs d’intercanvi perquè les persones migrades i refugiades superin la vivència del dol migratori.

D’altra banda, Ismael Konrate, exiliat de la República de Guinea Conakry, ha explicat la seva història com a sol·licitant de protecció internacional i ha destacat la importància de la tasca de les persones voluntàries durant els processos de sol·licitud d’asil.

La representant de Nexus Energía, Carolina Llatjós, del Departament de Persones, ha revelat el seu paper quan va esclatar el conflicte d’Ucraïna, ja que l'empresa va idear “fórmules per ajudar les persones afectades, i va sorgir l’oportunitat d’oferir a la CCAR un dels nostres locals per col·laborar amb aquest projecte per a la integració social i laboral de les persones refugiades”.

Durant l'esdeveniment, l’artista ucraïnesa Iryna Kvasha i l’artista russa Caterina Zepnova han protagonitzat un acte simbòlic per reivindicar la necessitat d’unir forces a l’hora d’acollir les persones migrades i refugiades.

El president d’honor de la CCAR, Miguel Pajares, ha defensart durant la taula rodona “Com crear espais de trobada en l’àmbit del refugi des de la col·laboració públicoprivada”, que des de la CCAR donen suport al model de col·laboració entre les entitats públiques i privades, ja que “les empreses, precisament per la responsabilitat social empresarial que tenen, han de participar en aquest tipus d’accions”.

La Secretària d’Igualtats de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, ha explicat que el més important és superar l’immens camp de mines que hi ha per a l’arribada de les persones refugiades. “El model cap a què hem d’anar és un model de cooperació, en què totes les veus tinguin el mateix valor. Les institucions tenim una responsabilitat econòmica però el món de l’empresa també hi ha de contribuir. Finalment, la sensibilitat l’han de portar les entitats que en saben i molt principalment les entitats que en saben i que compten amb la presa de decisions de les persones migrades”.

Sònia Fuertes, Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, ha fet incís en la necessitat d’innovar i de continuar col·laborant amb les entitats socials. “Si volem una societat democràtica, la col·laboració en cap cas comporta una reducció de la incidència. Quan les administracions co·laborem amb el teixit social no és perquè facin allò que nosaltres volem”.

També han abordat els reptes per a les persones migrades i refugiades i han posat de relleu la necessitat de tenir espais d’intercanvi en què es puguin sentir com a casa, ja que sovint les situacions que viuen i les traves en els tràmits de sol·licitud d’asil es tradueixen en situacions de desequilibri emocional.

D'altra banda, la directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Estel·la Pareja, ha aprofitat l’ocasió per reconèixer la tasca de Miguel Pajares com a expresident de l’entitat, que durant anys ha tingut “una confiança cega” en la tasca de la CCAR.

Finalment, el cor de dones de l’associació ucraïnesa Djerelo ha interpretat diverses peces musicals.