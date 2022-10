Arxiu - Botiga de Movistar

Movistar ha denunciat un "accés no autoritzat" a les dades de configuració de l'encaminador d'un grup concret de clients. Des de la companyia afirmen que els hackers no han accedit a dades sensibles, com el nom, l'adreça, la facturació o les dades bancàries d'aquests clients, però sí que han aconseguit obtenir les marques dels router, els noms de les xarxes wifi i les claus.

Per això, la companyia està enviant correus als usuaris afectats per explicar-los el que ha passat i recomanant que canviïn la contrasenya wifi.

De totes maneres, des de la companyia tranquil·litzen els usuaris afirmant que els hackers, amb les dades robades, l'"únic que podrien fer és fer servir el seu wifi, en el cas que aconsegueixin estar físicament a prop de la seva xarxa", afirmen fonts de la companyia a CatalunyaPress.

Des de la companyia ressalten que "les dades que han obtingut del router no estan vinculades al nom ni a cap dada del client", afegeixen.