La Princesa Leonor ha presidit l'acte dels Premis Princesa d'Astúries amb un discurs que ha rebut l'aplaudiment de tots els presents i la mirada orgullosa dels pares, els reis Felip i Letícia. Leonor ha reconegut que la situació actual no és fàcil i per això la millor manera que tenen els joves com ella de progressar és “mantenir l'entusiasme per conèixer” i per seguir aprenent de persones com els guardonats aquest any amb els Premis Princesa d'Astúries.

La família reial als Premis Princesa d'Astúries @ep

"Els joves som conscients que la situació actual no és fàcil, que el món ha canviat i segueix canviant i que la millor manera de progressar passa per mantenir l'entusiasme per conèixer, equipar-nos amb responsabilitat i capacitat d'esforç, aprendre dels que saben, dels que fan la seva feina de manera impecable, sovint en silenci", ha reivindicat l'hereva del tron

En el seu discurs amb motiu del lliurament dels guardons en nom seu al Teatre Campoamor d'Oviedo, la Princesa Leonor s'ha mostrat "feliç" de poder tornar a Astúries i de poder "escoltar, admirar i reconèixer l'excel·lència dels nostres premiats" els qui, ha incidit, fan "sentir que les coses sempre poden canviar per bé".

Els Premis Princesa d'Astúries, ha dit la filla gran dels Reis, "demostren que la feina excel·lent, l'esforç constant i el sentit de la responsabilitat tenen grans resultats", alhora que ha reconegut que a tres dies del seu 17è aniversari descobrir l'obra i la tasca dels guardonats l'ajuda a “entendre millor el món que ens envolta”.

"La seva tasca m'empeny, tots en realitat, a seguir aprenent", ha assenyalat. "He llegit sobre cadascun d'ells i m'impressiona tot el que han aconseguit. M'importa i m'interessa, perquè sé que la seva feina, els seus esforços, miren el futur i influeixen en el present", ha assegurat, en què ha estat la seva quarta intervenció en aquesta cerimònia.

ELOGIS ALS PREMIATS



Així doncs, ha reconegut que li importa i preocupa que "un esportista no pugui entrenar i progressar a la seva carrera perquè s'ha vist obligat a fugir del seu país" , celebrant la "gran iniciativa" de l'Equip Olímpic de Refugiats, guardonat aquesta edició a Esports.

També ha celebrat que l'arquitecte Shigeru Ban "es preocupi per les persones que han perdut casa per una guerra, un huracà, un terratrèmol" i els brinden "solucions per viure sense que hagin de renunciar al dret a la privadesa ia la dignitat" .

La Princesa ha tingut igualment paraules d'elogi per a María Pagés i Carmen Linares , per recordar que "el flamenc és un art viu, ric, poderós, universal, nostre" i pel "periodisme responsable i rigorós" d'Adam Michnik.

Igualment ha posat en valor que Eduardo Matos Moctezuma hagi dedicat la seva vida a reconstruir i documentar amb gran rigor científic com va ser la dels pobladors del Mèxic prehispànic. "Ell ens descobreix el passat per comprendre allò que som i allò que les societats antigues i actuals tenim en comú", ha ressaltat.

Del dramaturg i acadèmic Juan Mayorga ha ressaltat que "pensi que el teatre és l'art de la trobada" mentre que dels guardonats amb el premi a Ciència ha destacat que "investiguin sobre Intel·ligència Artificial perquè són les tecnologies que ja ens acompanyen i que seguiran permetent-nos progressar en aquesta disciplina".

Per acabar, ha dit que també li importa que Ellen MacArthur "hagi aconseguit que governs, institucions científiques, grans empreses i la societat treballin junts perquè s'utilitzin millor els recursos naturals".

"M'importa, en definitiva, que estiguem tots aquí celebrant i aprenent, i que reconeguem els nostres premiats amb el millor esperit que aquests temps necessiten", ha reblat.