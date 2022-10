El nou Cuponàs de l'ONCE toca per primer cop a Catalunya amb un gran premi de 6 milions d'euros | @ep

El nou ' Cuponazo ' de l' ONCE , que es va renovar fa només uns mesos, va tocar per primera vegada a Catalunya , on va deixar aquest divendres 28 d'octubre un premi gran de 6 milions d'euros i 42 premis més de 40.000 euros cadascun entre Argentona i Mataró . A més de 5 cupons de 40.000 a Barcelona . En total, a Catalunya s'han repartit 7.880.000 euros.



Alfonso Rodríguez, agent venedor de la loteria social, responsable i segura de l'Organització, és qui ha portat la sort al Maresme , des del quiosc ubicat al carrer Puig i Cadafalch amb la Plaça Nova , d' Argentona . I a la xarxa de clients fixos que té a Mataró, que ells anomena la Penya de la Riera i que està integrada per una pastisseria, una perfumeria, un sabater, un sastre..., entre d'altres. Són bona part dels clients fixos.



“M'ha fet una mica el cor. Estic super feliç que els hagi tocat amb ells i elles. S'ho mereixen. M'han acompanyat des de fa molts anys, sempre al meu costat, i el de l' ONCE , en els bons moments i, especialment, en els dolents”, diu entusiasmat Alfonso, que fa 29 anys que és venedors de cupons. “El premi està molt repartit, segur, i això em fa sentir encara més feliç. Bé, contentíssim".

Cupó de l'ONCE | ONZE



El Cuponàs d'aquest divendres també ha deixat premis de 40.000 euros a Astúries, Màlaga, Albacete, Àvila, Ronda i 80.000 a Tenerife.



Argentona pertany administrativament a l'agència de l' ONCE a Mataró , que presta serveis personalitzats a 403 afiliats i afiliades i compta amb 111 agents venedors dels productes de joc de l' Organització .



El nou Cuponàs de l' ONCE ofereix cada divendres, per tres euros, un premi a les cinc xifres i una sèrie de 6 milions d'euros. A més, es poden guanyar 134 premis de 40.000 euros a les 5 xifres del número premiat. I, amb el nou model de “pels costats pots ser guanyador”, premi de 500 euros a les quatre primeres ia les quatre darreres xifres; 50 euros en les tres primeres i en les tres darreres xifres; 6 euros en les dues primeres xifres i dues darreres; i reintegrament de 3 euros a la primera xifra (primer reintegrament) ia la darrera xifra (segon reintegrament).



Els cupons de l' ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors, 2.400 a Catalunya , que integren la xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments autoritzats.



Els cupons de l' ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l' Organització que, des del disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o consum a crèdit , entre altres mesures. L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i seguiment més exigents definits per l' Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries i Totos d'Estat.