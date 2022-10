La princesa Leonor abandona la visita al poble exemplar de Cadavedo per una gastroenteritis | @ep



La Reina s'ha encarregat de llegir el discurs de la Princesa d'Astúries durant el seu discurs a l'entrega del Premi al Poble Exemplar 2022 a Cadavéu. Letícia ha explicat que, igual que la seva germana la Infanta Sofia que no ha pogut anar a Cadavéu aquest dissabte, Leonor de Borbó estava afectada d'una gastroenteritis i s'ha hagut de retirar.



En el discurs llegit per la seva mare, la Princesa d'Astúries, Elionor de Borbó, ha destacat com a Cadavéu es conserven les tradicions combinades amb una economia sostenible. Una situació que ha portat la parròquia a augmentar els serveis i diversificar-se "fins a aconseguir una cosa tan difícil a les zones rurals com que l'escola segueixi molt viva i, cada cop, amb més alumnes matriculats".



Així, ha agraït l'acollida i poder conèixer "l'esperit generós que és al cor dels asturians". Leonor de Borbó ha mostrat en el seu discurs llegit per la senyora Letizia el seu interès a conèixer la romeria de La Regalina per gaudir "dels grups de ball i les bandes de gaites, de les revetles, de la rapa i els pastissos prenyeu-vos, veure la rifa de les afilades i conèixer al guanyador del premi de poesia Fernán Coronas ”.



Sobre el Pare Galo , l'escriptor més important de la història de la literatura en asturià, s'ha mostrat sorpresa per la seva “enorme cultura i la personalitat”. "No li faltava raó quan va escriure aquest vers en què deia que si el Príncep d'Astúries -bé, Princesa , en aquest cas- venia per aquí, escolliria aquest lloc per fer-se una cinquena enfloriada", ha ironitzat la Princesa .