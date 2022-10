Denunciades prop de 9.000 ocupacions fins al juliol, gairebé la meitat a Catalunya i amb Barcelona triplicant Madrid | @ep

A Espanya es van denunciar prop de 9.000 'ocupacions' en immobles entre gener i juny d'aquest any, gairebé la meitat de les quals van tenir lloc a Catalunya , segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de l'Interior i recollides per Europa Press.

En concret, el nombre total de denúncies per ocupació d'immobles registrades per les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat va pujar en aquest període a 8.857. D'aquestes, 3.770, el 42%, van tenir lloc a Catalunya , amb la província de Barcelona al capdavant. Allà se'n van comptabilitzar 2.838, més del triple que a Madrid , que, amb 813, és la segona província d' Espanya amb més ocupacions.

La segona comunitat en què es van denunciar més fets d'aquest tipus el primer semestre de l'any va ser Andalusia , amb 1.276 (el 14% del total). Destaquen les 402 de Sevilla , seguida de les 225 de Màlaga i les 208 de Cadis .

A la Comunitat Valenciana les denúncies van arribar a les 1093 (el 12%): 567 a València , 367 a Alacant i 159 a Castelló . La quarta al rànquing és la Comunitat de Madrid (amb 813, el 9,1%), seguida de Castella-la Manxa (387, el 4,3%), Múrcia (338, el 3,8%) i les Canàries ( 250, el 2,8%).

La comunitat amb menys ocupacions va ser La Rioja , que va registrar 24 denúncies per aquest motiu. A Astúries n'hi va haver 31, a Cantàbria 44 ia Navarra 51.

Terol és l'única província on no es va denunciar cap ocupació el primer semestre de l'any. A Sòria i Zamora n'hi va haver tres; a Melilla , cinc; a Ourense , sis ia Ceuta , set.

PISOS BUITS I CRISI ECONÒMICA



Aquestes són les dades que el Govern ha remès als diputats de Vox que van demanar conèixer els motius de l'alt nombre d'ocupacions a Catalunya . En la seva resposta, a la qual ha tingut accés Europa Press , Interior atribueix "l'increment d'aquest tipus de delictes els últims anys" a la "coincidència de diversos factors".

En concret, en destaca dos: que hi ha un "elevat nombre d'immobles buits" i també de "persones que perden el seu estatge per deutes o pèrdua d'ocupació per la situació econòmica derivada de la concatenació de crisi sanitària de la Covid , la crisi de logística i de producció internacional", agreujada per la invasió d' Ucraïna , i el seu "greu impacte sobre el preu de l'energia i en els productes alimentaris bàsics".

Pel que fa a les mesures a adoptar per combatre aquest fenomen delictiu, Interior recorda que el 2020 la Secretaria d'Estat de Seguretat va establir un protocol específic per a l'actuació de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat davant l'ocupació il·legal d'immobles i que la Fiscalia General també va impulsar una instrucció en el mateix sentit per orientar a procedir de les actuacions judicials.