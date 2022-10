Autobús Fes-te sentir contra la Llei Trans / @EP

Hazteoir.org presentarà el dilluns 31 d'octubre l'autobús #StopLeyTrans que circularà pels carrers de Madrid durant les properes setmanes amb lemes com "els nens no existeixen", "no a la mutilació infantil" o "les dones no tenen penis", mostrant així el seu rebuig a la tramitació de la Llei Trans.



Segons explica l'organització en un comunicat, la nova norma que vol tramitar el Govern deixa " desprotegits principalment els nens i les dones davant de greus abusos com són la mutilació dels seus genitals, l'hormonació i l'esterilització".



Així mateix, Fes-te Sentir denuncia que amb l'anomenada Llei Trans una vegada que estigui en vigor, els menors podran exigir que se'ls apliquin " cirurgies irreversibles que afecten els seus genitals de per vida. A més, --continua el text-- en el projecte legislatiu del president Pedro Sánchez i de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, "no es reconeix el sexe biològic, i per això cadascú decidirà el que vol ser quan li vingui de gust. Al DNI ia tota la seva activitat com a ciutadà”, han explicat des de HazteOir.org.



L'autobús també portarà un codi QR que enllaça a la web StopLeyTrans.org, on s'inclou informació sobre les conseqüències d'aquesta llei ia més s'anuncia la manifestació que la plataforma ha organitzat per al proper 11 de novembre amb la participació de metges, especialistes i "víctimes" de la ideologia de gènere.