Arxiu - Jutge, jugat, mall - UNSPLASH - Arxiu

Un total de 26 dones , davant de 24 homes , han estat condemnades per sentència ferma per l'assassinat dels seus fills des del 2007, segons dades del Registre Central de Mesures de Protecció Integral contra la Violència Domèstica i de Gènere fins al maig del 2022.

En total, són 50 els pares i mares condemnats per assassinar els seus fills en els últims 15 anys, sent el 2020 l'any amb més sentenciats, fins a set, mentre que el 2022, fins a l'esmentada data, no s'havien produït condemnes.

D'altra banda, l'Executiu comptabilitza des del 2013 els menors que han estat assassinats pels seus pares per fer mal a les mares, cosa que es coneix com a violència vicària dins de la violència de gènere.

En concret, 47 menors han estat assassinats pel seu pare, segons dades del Ministeri d'Igualtat actualitzades per última vegada a l'abril d'aquest any, quan s'hi va sumar el cas d'un nen d'11 anys presumptament assassinat pel seu progenitor a València.

D'acord amb aquesta estadística, aquest seria l'únic cas del 2022 de menors assassinats per violència vicària, mentre que el 2021 van ser set les víctimes mortals --sent en tres dels casos assassinada també la mare--, una xifra que va marcar un va augmentar respecte als anys anteriors.

D'altra banda, l'Estadística de Violència Domèstica i Violència de Gènere (EVDVG) corresponent al 2021 publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), detalla que al 34% de les denúncies per violència domèstica la víctima era el fill del denunciat. Aquesta estadística no especifica si els agressors de fills eren pares o mares però, amb caràcter general sí que desglossa que 3.834 denunciats per violència domèstica a qualsevol membre de la família (llevat de la parella o exparella) van ser homes davant de 1.454 dones denunciades.

A més, 3.032 dels assumptes de violència domèstica en què es van dictar mesures cautelars el 2021 corresponen a casos en què les víctimes eren fills de les persones denunciades, i 2.334 eren menors de 18 anys.