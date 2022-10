L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa relativa a l'elaboració i venda de formatge fresc de vaca tipus llatí/costos de les marques Mi Patria i La Granja Llatina a un establiment no autoritzat procedent d'Espanya. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

Formatges que demanen no consumir - Facua

L'inici de les actuacions s'emmarca en una investigació en un comerç que no té número de registre sanitari per haver estat donat de baixa anteriorment en haver trobat deficiències importants. Després d'una inspecció a l'interior es va observar que es trobava amb activitat, per la qual cosa s'ha retirat tot el producte del mercat ia la notificació a través de la xarxa d'alerta alimentària.

Els productes implicats són els formatges La meva pàtria Formatge Fresc de Vaca Llatí , número de lot 2270040, data de caducitat 26 de novembre de 2022 i amb etiqueta de la bandera de l'Equador; Formatge Fresc La Granja Llatina, número de lot 2270034 i data de caducitat 12 d'octubre de 2022; Formatge Fresc La Granja Llatina, número de lot 2270037 i data de caducitat 2 de novembre de 2022.

D'altra banda, també s'ha alertat de La meva pàtria Formatge Fresc de Vaca Llatí, número de lot 2270040, data de caducitat 26 de novembre del 2022 i amb etiqueta de color verd i blanca amb imatge d'una vaca frisona; La meva pàtria Formatge Fresc de Vaca Llatí Costeño, número de lot 2270041 i data de caducitat 10 de gener de 2023, i La meva pàtria Formatge Fresc de Vaca Llatí, número de lot 2270040, data de caducitat 26 de novembre de 2022 i amb etiqueta de la bandera del Perú (franges verticals de color vermell, blanc i vermell).

Segons la informació disponible, la distribució inicial dels productes ha estat a Madrid, Catalunya, València, les Balears i Múrcia i no es descarta que hi hagi distribució a altres comunitats autonòmes.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que tinguin a casa els productes indicats anteriorment, s'abstinguin de consumir-los.