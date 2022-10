Cormac Roth @ep

Cormac Roth, el músic fill de l'actor Tim Roth, va morir el 16 d'octubre després d'una batalla d'un any contra un càncer rar, va anunciar la família dilluns. Tenia 25 anys.

El diumenge 16 d'octubre vam perdre el nostre bell nen Cormac després d'una batalla valenta contra el càncer”, diu el comunicat. “ Va morir en pau als braços de la seva família que l'estimava i adorava. Va lluitar amb una valentia increïble durant l'any passat i va mantenir el seu enginy i humor perversos fins al final ”, conclou.

Graduat de Bennington College, Cormac era un músic excepcionalment talentós i extraordinari la passió i amor del qual per fer música es remuntava a quan la seva guitarra era més gran que ell.

Guitarrista, compositor i productor més enllà de la seva edat, la carrera de Cormac tot just començava a florir.

És fill de Tim Roth, actor conegut per participar en pel·lícules com Reservoir Dogs, Four Rooms, La llegenda del pianista a l'oceà, Rob Roy, L'increïble Hulk, Pulp Fiction, El Planeta dels Simis o Els Odiosos Ocho).