Aquest dimarts 1 de novembre se celebra el Dia de Tots Sants, una data assenyalada en què les persones honoren els seus familiars morts. Els cementiris s'omplen d'individus i llàgrimes, de tristesa i enyorança, de flors i records... perquè totes aquelles persones que estan enterrades van formar part de l'algun moment de la nostra vida.

EL SEU ORIGEN, FA 1.700 ANYS

Aquesta festivitat està lligada a l' origen cristià i cal remuntar-se fa més de 1.700 anys per entendre'n l'aparició. Va sorgir la tradició de celebrar el martiri dels sants a l'aniversari del seu martiri, però el problema va ser que hi va haver massa màrtirs quan l'Imperi Romà va començar la "Gran Persecució" als cristians, sobre el 303. Per tant, el que es va decidir va ser assenyalar un dia comú per a tots.

No va ser fins al segle XIX quan la data fixada es va traslladar fins a l'1 de novembre. El "culpable" va ser Papa Gregori III , qui va consagrar una capella a la Basílica de Sant Pere, a Roma, en honor a tots Sants, amb l'objectiu que tots ells fossin venerats. Aquesta tradició va continuar amb el següent Papa Gregori IV, que va exportar aquesta tradició de Roma a tota l'Església l'any 835.

El fet que aquesta celebració es fixés 1 de novembre és perquè una festivitat germànica coincidia amb aquesta data, i com l'Església volia eradicar qualsevol celebració pagana, va decidir fixar-la el mateix dia.

PRINCIPALS TRADICIONS A TOT EL MÓN

A Espanya , el més habitual és anar al cementiri per visitar els nostres difunts i canviar les flors que llueixen al costat de la làpida. En el context d'inflació actual, el sector de la floristeria no ha quedat indiferent. "Als floristes els ha pujat el preu de compra de les flors aproximadament en un 30% però ells estan procurant en la mesura del possible no repercutir-ho o fer-ho per descomptat en un percentatge molt inferior, que pot estar al voltant d'un 10- 15%", explicaven des de la Associació Espanyola de Floristes a CatalunyaPress.

A més, l'Associació afegia que "en haver-hi més demanda, precisament poden compensar millor els costos fixos. És una data de molta tradició i de moment pel que estem veient aquests dies previs, els preus no són un obstacle que els ciutadans compleixin amb aquest costum que a més de la part material té unes connotacions molt emotives per als que acudeixen als cementiris a retre homenatge als familiars morts".

Tot i això, hi ha altres països on la celebració d'aquest dia és molt diferent i té connotacions molt diferents. Mentre que aquesta tradició cristiana és, en certa forma, lúgubre i trista, hi ha països com Mèxic on la celebració té un to més festiu. En el cas de Mèxic, la festivitat es passa al 2 de novembre i es coneix com “El dia dels morts”. Per veure l'estètica de la festa, només cal veure la pel·lícula de Coco de Disney.

Una altra de les tradicions més comunes és la de Halloween, present principalment als Estats Units, però també en altres de parla anglesa com Canadà, Irlanda o el Regne unit. Tot i que també està pensat per recordar els difunts, la seva intenció inicial ha passat a ser pràcticament una excusa per sortir al carrer disfressats i que els nens demanin "truc o tracte" a qualsevol persona que passi per davant.

A països com Filipines , aquesta festivitat es coneix com "Undes". Aquest dia serveix per recordar els sants, honrar-los i recordar tots aquells éssers estimats que van morir, normalment amb oracions, flors i bones ofrenes.

A Irlanda, una de les tradicions és cuinar 'barmbrack', un pa dolç amb panses on s'amaga un anell de joguina. Segons la tradició, a qui li toqui l'anell trobareu l'amor aquest any.

Cada país fa la seva festa i la seva tradició, però la base de la majoria és acordar-se i rendir homenatge els nostres morts.