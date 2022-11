131 persones han mort en carreteres catalanes des de començament d'any, un 16,6% menys que el 2019 | @ep

Un total de 131 persones han perdut la vida en 119 accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al 31 d'octubre del 2022, una xifra que representa un 16,6% menys de víctimes mortals registrades fins a la mateixa data el 2019, amb 157 morts en 144 sinistres mortals.

Concretament, durant l'octubre del 2022 han mort vuit persones a les carreteres catalanes, 13 menys que durant el mateix mes el 2019, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dimarts.

Els mesos de setembre i octubre del 2022 han estat els menys mortífers de l'any a les carreteres catalanes després del mes de març, quan es van registrar set persones mortes en accidents.

El 79% de les 131 víctimes mortals registrades aquest 2022 són homes (104) i el 21% són dones (27): dels 104 homes que han mort, 88 eren conductors, tres passatgers i 12 vianants; de les 27 dones, 13 eren conductores, 10 passatgeres i quatre vianants.

UN 45,5% MÉS DE VIANANTS MORTS RESPECTE AL 2019



Pel que fa als col·lectius vulnerables, 36 dels 131 morts aquest 2022 a carreteres catalanes eren motoristes, menys que el 2019 i el 2021, amb 41 i 42 motoristes morts, respectivament.

Pel que fa als vianants, aquest 2022 han mort un total de 16, una xifra un 45,5% més gran que la del 2019, quan n'hi va haver 11.

Els perfils més fràgils en la mobilitat a la carretera sumen 59 víctimes mortals, un 45% del total: a més dels 36 motoristes i els 16 vianants, també han mort sis ciclistes i un usuari d'un vehicle de mobilitat personal (VMP).



L' SCT ha recordat que els vehicles de mobilitat personal tenen prohibida la circulació per la xarxa viària interurbana catalana.

AUGMENT DELS XOCS FRONTALS



Dels 119 sinistres mortals, un total de 87 han estat col·lisions amb més d'un vehicle implicat i 32 en solitari; les col·lisions que han provocat més morts aquest 2022 són els xocs frontals, amb un total de 38, que representen un 29% dels sinistres mortals aquest any.

D'altra banda, 73 de les víctimes mortals s'han registrat en dies feiners (55,7%) i les 58 restants en caps de setmana o festius (44,3%), "un clar canvi de tendència" respecte als darrers mesos , quan els accidents mortals en mobilitat de lleure sumaven més víctimes mortals.

L'AP-7 SEGUEIX SENT LA QUE REGISTRA MÉS MORTS



Per carreteres, l'AP-7 continua encapçalant el rànquing de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022, amb un total de 23 persones (17,5%), "arran de l'augment de la mobilitat que ha registrat" aquesta via, que el 2021 i el 2019 va registrar 10 i 14 morts, respectivament.

La segona via que registra més víctimes mortals aquest any és la A-2, amb sis morts, seguida per la N-II i la C-63, amb cinc morts cadascuna.

DESCENS "IMPORTANT" DE LA MORTALITAT A LLEIDA



Per províncies, 52 de les morts s'han produït a la de Barcelona; 35 a la de Tarragona ; 31 a la de Girona i 13 a la de Lleida .

En el cas de la província de Barcelona , la comarca amb més morts registrades és el Baix Llobregat , amb 12; seguida pel Vallès Oriental , amb nou i del Vallès Occidental , amb vuit.

Les comarques tarragonines amb més morts a carreteres són el Baix Ebre i el Tarragonès , amb deu i vuit, respectivament; i en el cas de les gironines són l' Alt Empordà , amb onze morts, seguida per la Selva i el Gironès , amb sis cadascuna.

Totes registren increments de mortalitat a carreteres excepte la província de Lleida , que aquest 2022 consolida un descens "important" de la sinistralitat tant respecte al 2021 com al 2019, amb 24 i 27 morts, respectivament.

En el cas d'aquesta província, les comarques amb més víctimes mortals per accident són el Segrià , amb sis, seguida per l' Alt Urgell i la Noguera , amb dues cadascuna.