Arxiu - L'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas

L' Audiència Nacional ha confirmat el final de la instrucció pel cas 3% vinculat a CDC i PdeCat i posa a un pas de la banqueta dels acusats 31 persones físiques i 16 jurídiques, entre els quals hi ha els exgerents del partit Daniel Osáca r -ja condemnat pel cas Palau-, Andreu Viloca i l'exconseller Germá Gordó , a més de l'exresponsable jurídic d'aquesta formació Francesc Xavier Sánchez Vera .

Estan encausats pels delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La Sala Penal ha rebutjat els recursos de l'exgerent de CDC Germá Gordó i de les formacions polítiques CDC i PdeCat contra la interlocutòria del jutge instructor José de la Mata en què proposava jutjar-los en el denominat cas del 3 per cent, l'estructura posada en marxa suposadament per finançar aquest partit de forma il·legal a través de licitacions d'obra pública, encara que encara queden per resoldre 7 recursos.



Els magistrats del cas argumenten que hi ha indicis de la participació delictiva de les persones investigades i que la seva definitiva responsabilitat en els fets es dirimirà en el corresponent judici oral si va existir una xarxa estructurada de persones, integrada per alts càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya( CDC ) que del 2008 al 2015 ( 7 anys) van portar un control i seguiment de licitacions d'obres i serveis públics anunciats per diferents administracions públiques situades a l'òrbita de CDC i "suposadament es van concertar, d'una banda, amb càrrecs públics i funcionaris d'aquestes administracions públiques, i , per altra banda, amb determinats empresaris que concorrien a la licitació daquelles obres i serveis”.

La Sala a més argumenta que hi ha sòlids indicis sobre la creació del nou partit PDECAT el juliol de 2016 per desvincular la precedent CDC de les responsabilitats criminals que pesaven sobre ella , “derivades del cobrament, a través de les seves fundacions Catdem i Forum Barcelona , de nombroses donacions abonades per empreses i empresaris que havien rebut alguna adjudicació d'obres d'alguna de les administracions públiques governades per CDC, o bé tenien serioses expectatives d'aconseguir-ho”.