Cartell dels debats de CaixaForum / CaixaForum

CaixaForum ha proposat un cicle de debats, anomenat "Europa, terra d'acollida per a tothom?", en què es debat sobre l'acolliment, vista des de diferents perspectives. Les tres sessions, que tindran lloc entre el 16 i el 30 de novembre i que han estat coorganitzades per L'Observatori Social i l'Associació Catalana de Sociologia , se centren en les actuacions que s'estan duent a terme per superar el racisme i afavorir-ne la creació ponts entre cultures, religions i diversitat d'orígens.

Aquests són els tres debats:



1. Què significa acollir persones refugiades?

En aquesta conferència analitzarem les accions d'acollida que s'estan duent a terme actualment per veure quins respecten i compleixen els drets humans i quins no. Ens fixarem especialment en les formes d'acolliment que promou la descapitalització d'Ucraïna i les causes que la potencien.

A càrrec de:

- Dilara Ekmen , responsable d'incidència social i política de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.

- Nia Farreres Lladonosa , Ajuntament de Girona, Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania. Tècnica d'Acolliment i Ciutadania.

- Sònia Parella , directora del GEDIME (Grup d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques) i del Departament de Sociologia de la UAB.

Horari: dimecres 16 de novembre a les 18h. L´entrada és gratuïta i es pot obtenir des d´aquest link.



2 . Europeisme i solidaritat

Emile Durkheim, un dels pares de la sociologia, va raonar sobre el concepte de solidaritat, entès com la creació d'una societat mundial des d'una perspectiva universalista. Aquest debat proposa aprofundir en aquesta perspectiva, per superar els discursos racistes generats recentment, sobretot contra els ciutadans russos, i promoure una idea d‟acollida de la població ucraïnesa que no generi racisme cap a la població russa. Des d'aquesta perspectiva, el debat promourà un espai per parlar de la necessitat de generar universalisme davant del racisme.



A càrrec de:

- Adnan Abdul Ghani , expert en migracions, membre de Save the Children i iniciador del Support Group Network, a Suècia.

- Roberta Ricucci , experta en migració a la Mediterrània, professora de la Universitat de Torí i presidenta de l'ESA.

Horari: dimecres 23 de novembre a les 18h. L´entrada és gratuïta i es pot obtenir des d´aquest link.

3. Catalunya i acolliment de persones refugiades

Catalunya és i ha estat històricament un espai d'acollida, però també els catalans van ser acollits al seu moment. El debat plantejarà una perspectiva històrica i actual sobre els nombrosos països que, sobretot després de la Guerra Civil, van acollir persones procedents de Catalunya. Veurem com es va fer i quines possibilitats ara té Catalunya de tornar l'acollida que un dia ens van oferir.



A càrrec de:

- Ainhoa Flecha Fernández Sanmamed , professora de la UAB i responsable del projecte europeu SO-CLOSE.

- Núria Marín García , docent i tinent dalcalde de lÀrea de Promoció Econòmica i Projecció de la de lajuntament de Terrassa.

Horari: dimecres 30 de novembre a les 18h. L´entrada és gratuïta i es pot obtenir des d´aquest link.