Pistoles Taser/@EP

Les propostes les ha realitzat el diputat de PSC, Òscar Aparicio , en què ha explicat que s'han de regular per saber quins cossos policials tenen aquestes eines i lliurar-los els protocols per saber quan utilitzar-les.

Sobre les pistoles de gas pebre, ha explicat que, actualment 41 de les 216 policies locals de Catalunya tenen aquest tipus de pistoles, fet que suposa un 20% de les policies locals.

"Creiem que amb això és suficient perquè des de la Conselleria es faci una regulació per a totes les policies i perquè tinguin clar quines són les circumstàncies en què poden portar aquesta arma i en quines circumstàncies es poden utilitzar", ha explicat.

Ha demanat que la Conselleria tingui un " paper actiu ", i que comprovi quins policies tenen aquestes pistoles i si és cert que alguns vigilants de seguretat també les usen, per poder incorporar-los als protocols.

LES PISTOLES TÀSER



Sobre les pistoles Tàser , ha explicat que, a diferència de les pistoles de gas pebre, les Tàser tenen un protocol i les utilitzen 58 policies locals.

Ha explicat que el 75% de les policies locals que compten amb aquesta eina no la tenen regulada, i que amb la regulació “hi haurà més garanties per a tothom”. També han demanat un òrgan de control per a aquestes pistoles, ja que entenen que sense aquest control “la normativa perd el sentit”.