Francisco Javier Iglesias , atribueix ara a una "broma familiar" que el seu fill n'hagi presumit diverses vegades i públicament pel seu passat al Front Revolucionari Anticapitalista i Patriòtic (FRAP), organització terrorista que va assassinar cinc persones durant el franquisme.

En aquesta entrevista, Álvarez de Toledo es ratificava que Pablo Iglesias és "el fill d'un terrorista", com ella mateixa havia retret el vicepresident quatre dies abans durant una sessió al Congrés. La diputada popular va basar aquesta afirmació en el que el mateix Iglesias havia revelat en ocasions anteriors com a l'article que va escriure el 2012 per a 'Público' , on explicava textualment que era "fill d'un militant del FRAP". I l'any següent, a l'agost del 2013, en un tuit en què presumia de tenir un "pare fraper". Ara davant del jutge el seu pare ha dit que aquestes afirmacions públiques de Pablo Iglesias són només una "broma familiar".



Una cosa insòlita perquè va ser el mateix Francisco Javier Iglesias qui va assegurar en una entrevista a Público "jo vaig pertànyer al comitè per a la creació del FRAP" l'endemà que el seu fill i Álvarez de Toledo s'enfrontessin al Congrés per aquest assumpte.

EL PARE D'ESGLÉSIES AFIRMA QUE PÚBLIC VA RECULLIR DE "FORMA INEXACTA" LES SEVES DECLARACIONS

Però davant del jutge s'ha justificat culpant el mitjà (Público) d'haver recollit de manera inexacta les seves declaracions sobre la seva vinculació amb el FRAP. Preguntat per l'advocat d'Álvarez de Toledo si havia demanat a aquest mitjà que rectifiqués o corregís aquestes suposades imprecisions, Iglesias pare ha reconegut que no ho va fer .

Després d'escoltar les dues parts, la Fiscalia demana desestimar aquesta demanda del pare d'Esglésies i això és bona notícia per a Álvarez de Toledo que s'ha ratificat en tot el que va dir al Congrés el 27 de maig del 2020 i pocs dies després a l'ABC. De fet, ho ha tornat a fer una vegada més davant els mitjans de comunicació al final del judici: "He vingut a Zamora a declarar que la terra és rodona i que al militant d'una organització terrorista, reconeguda com a tal per tots els nostres organismes oficials, se'l pugui anomenar terrorista sense vulnerar l'honor de ningú".

La causa ha quedat vista per a sentència al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Zamora, que serà el que la resolgui en les properes setmanes o mesos.