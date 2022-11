Mapa del joc 'Oncity' / ONCE

El Grup Social ONCE estrena ONCITY, el primer videojoc educatiu i absolutament accessible, per a totes les edats, que convida a posar-se en la pell de les persones amb diferents discapacitats i aconseguir, al costat dels personatges del videojoc, ciutats o entorns plenament inclusius.

Es pot jugar a ONCITY des de qualsevol dispositiu amb navegador, amb qualsevol tipus de control (comandament gamepad, ratolí, teclat, pantalla tàctil…) i connectivitat de lectors de pantalla per a persones cegues.

Es tracta del principal material de suport didàctic per a tots els grups inscrits al 39è Concurs Escolar del Grup Social ONCE, que en aquesta edició convida a estudiants i docents de tots els centres educatius a empatitzar, reflexionar i treballar per aconseguir ciutats i municipis sense barreres, impulsant la inclusió i l'accessibilitat de totes les persones.

ONCITY, el videojoc del 39è Concurs Escolar que posteriorment estarà disponible de manera gratuïta i lliure per a tothom, està format per 12 minijocs, més de 30 preguntes quiz i continguts sorpresa com ara recomanacions de pel·lícules, sèries o plans en família, tot comentat en text fàcil i veu pels diversos personatges que habiten aquesta ciutat de color i respecte.

L'objectiu d'aquest material interactiu i entretingut és sensibilitzar a l'alumnat participant, convidant-los a empatitzar amb les persones que tenen algun tipus de discapacitat (visual, auditiva, física o intel·lectual), a través d'una experiència inclusiva on cada partida jugada i cada recorregut realitzat per ONCITY serà un aprenentatge i una nova sensació, ja que el videojoc és 100% accessible en les seves configuracions i convida a ser jugat per segona i tercera vegada, trobant en la partida altres situacions diferents, activant les seves opcions i preajustos d'accessibilitat.

Per exemple, amb lletres molt grans i forts contrastos (com jugaria una persona amb discapacitat visual), sense volum ni senyals sonors (com ho faria una persona sorda), o interactuant amb la pantalla amb la barbeta o amb el colze (per a una persona amb discapacitat física o motriu). ONCITY és per a tots i permet personalitzar-se l'experiència i provar-la amb altres ajustos.

Ajuntament en el videojoc / ONCE

El videojoc recorre i explora lliurement les diferents zones d'aquesta ciutat per tal de conèixer als seus habitants i les seves realitats o necessitats específiques, fent pel camí més accessibles espais com el Museu, el Supermercat o el Parc, i acabar l'agradable passeig ple de reptes en un nivell final, l'Ajuntament, on sol·licitar a l'alcaldessa d’ONCITY que pengi de l'edifici la “lona inclusiva” i inauguri a la ciutat el Carrer de la Inclusió.

PARTICIPAR EN EL 39è CONCURS ESCOLAR

Aquesta 39a edició del Concurs Escolar del Grup Social ONCE presenta una proposta pedagògica actual, atractiva, immersiva i basada en la LOMLOE, per impulsar l'esforç en valors com el treball en equip, la companyonia, la inclusió i la igualtat total des de l'etapa educativa.

La participació en aquesta edició serà per aules completes, havent de realitzar una lona, com si fos una tanca publicitària, amb un disseny que posi en valor la importància d'aconseguir una ciutat sense barreres, així com una societat inclusiva. Tota persona que finalitzi una partida completa al videojoc podrà veure un exemple de ‘lona inclusiva’ penjada del particular i central Ajuntament de ONCITY.

Poden participar tots els estudiants dels centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Secundària, a més d'Educació Especial i Formació Professional.

Parc en el videojoc / ONCE

Les categories de participació són: A (3° i 4° de primària), B (5° i 6° de primària), C (1°- 4° ESO i FP Bàsica) i E (Educació Especial). Totes elles participaran sota les mateixes condicions i hauran de presentar el mateix treball, la lona de la inclusió.

Per a dur a terme el treball que es proposa, els i les docents tenen disponible material didàctic (en format en línia), elaborat per persones expertes en la matèria, sobre els diferents tipus de discapacitat i sobre l'accessibilitat, que serviran de suport per a facilitar la participació i comprensió de la temàtica d'aquesta edició.

El Concurs té un nou premi per al professorat que consistirà en una experiència de cap de setmana per a aquells que més aules inscriguin i més treballs presentin, com a reconeixement a la seva tasca durant el desenvolupament de cada edició del concurs. Es farà lliurament d'un total de 4 premis corresponents a cadascuna de les categories de participació.

A més, els grups vencedors en la fase autonòmica i els finalistes de la categoria E, tant escolars com docents, rebran un smartwatch (un rellotge intel·ligent). I els grups guanyadors a nivell estatal tindran l'oportunitat de gaudir del Festival de la Inclusió, un esdeveniment que tindrà lloc en el seu propi centre educatiu i que comptarà amb diverses activitats d'oci i cultura, com ara música, espai de gaming o diferents proves i challenges.

El jurat valorarà de manera especial la creativitat, tenint en compte l'originalitat del treball i la plasmació gràfica, l'adequació del missatge als valors de la temàtica d'aquesta edició i, especialment, que els treballs presentats siguin accessibles per a totes les persones amb discapacitat, considerant que és un dels aspectes més importants cap a la inclusió social.