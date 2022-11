Després de les edicions virtual i en format híbrid dels darrers anys, enlightED, la conferència mundial d'educació, tecnologia i innovació, torna els propers 16 i 17 de novembre en format presencial al Districte Telefònica de Madrid amb ponents de reconegut prestigi internacional en educació , tecnologia i innovació.

Aquest format presencial de la seva cinquena edició comptarà a més amb l'impuls de la Fundació “la Caixa”, que se suma a la Fundació Telefónica, l'IE University i South Summit com a organitzadors de l'esdeveniment.

Entre els primers confirmats hi ha el matemàtic Nuno Crato , l'exministre d'Educació de Portugal i president d'Iniciativa Educaçao; Ousmar Umar , el fundador de Nasco Feeding Minds, que promou l'educació digital a Ghana; Bisila Bokoko , la fundadora d'African Literacy Project, una de les deu dones espanyoles més influents de l'àmbit empresarial als Estats Units; Alok Kanojia , psiquiatre, president i cofundador de Healthy Gamer; Mònica Arés, directora d'Aprenentatge de Meta; Susan David , psicòloga, autora d'Emotional Agility; Javier Santaolalla , divulgador científic i creador d'Amautas, i Lucía Figar , presidenta i CEO de The Global College i directora d'Innovació Corporativa a IE University.

La transformació digital avança a una velocitat vertiginosa i ens empeny a descobrir, en conjunt, nous marcs sobre com hem d'enfocar l'educació i sobre com volem aprendre. Els joves, com a motors del canvi, són els que necessiten més que realitzem aquesta reflexió i reforçar les seves competències digitals ha de ser l'objectiu de qualsevol estratègia educativa. Per això, el focus principal de la conferència d'aquest any girarà entorn de Connectant innovació. Educació que transforma , abordant durant les dues jornades tres temes principals que necessiten la nostra atenció: les habilitats digitals d'avui i del demà; les aules disruptives i l'avenç en l'equitat i la inclusió a través de la innovació .

Els ponents també tindran l'oportunitat de dialogar i debatre el paper de l'educació per a l'emprenedoria, les noves competències per al futur, les vocacions STEM i la necessitat del reskilling on l'educació basada en evidències i la hibridació del currículum són un exemple clar de com hem de combinar el món físic amb el digital.

Amb l'objectiu de donar continuïtat al seu paper com a referent en l'educació de la societat digital, la trobada d'aquest any inclourà panells sobre el pensament computacional i Intel·ligència Artificial aplicada a l'educació, competències digitals per a docents i les oportunitats que pot oferir el Metavers a l'Aprenentatge . També acollirà un hackathon basat en la metodologia d'aprenentatge disruptiva de 42, el campus de programació que va implantar Fundació Telefónica a Espanya el 2019 i que compta amb 2.000 estudiants als seus campus de Madrid , Màlaga , Barcelona i Urduliz . El seu model d'aprenentatge és considerat un dels més innovadors del món pel rànquing WURI , valorat per sobre d'universitats com Yale, Harvard o Stanford , cosa que assegurarà una experiència única als participants.

A més, en horari llatinoamericà el programa continuarà des de Brasil, Argentina, Colòmbia, Xile, Mèxic, Perú, Equador, Veneçuela i Uruguai amb més ponències sobre l'última innovació educativa.

UN REFERENT INTERNACIONAL PER CONSTRUIR L'EDUCACIÓ DEL FUTUR

Des de la primera edició el 2018, enlightED s'ha convertit en un referent mundial en plantejar els reptes del camp de l'aprenentatge ia l'extracció de conclusions de gran valor al voltant del debat de l'educació a l'era digital.

La conferència mundial ha reunit més de 300 ponents internacionals, ha aconseguit més d'1 milió d'espectadors únics i ha obtingut 2 milions de visualitzacions a 46 països.

Les conclusions de la darrera edició d'enlightED, recollides a l'informe Claves per reduir les bretxes educatives, encara serveixen de guia per al sector de l'educació internacional. El debat i les observacions dels 147 pensadors mundials que van participar s'han convertit en les tres claus a seguir per reduir la bretxa digital a l'àmbit de l'educació : el futur laboral exigeix el canvi del currículum escolar en què l'aprenentatge basat en la resolució de problemes serà clau per dominar les noves tecnologies; la intel·ligència artificial ha de ser estudiada per comprendre-la i saber com crear-la i el professorat s'ha de formar en competències digitals.