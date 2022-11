El Codi Risc Suïcidi, el programa de la Generalitat que computa conductes suïcides ha arribat a nivells rècord els últims mesos. El 2021 se'n van computar 6.527 casos, un 52% més que l'any anterior. I aquest 2022 es manté la mateixa tònica, amb 2.986 casos registrats de gener a maig.

El Departament de Salut va presentar el 061 com un número de prevenció del suïcidi sense advertir que era de pagament. Per això, les entitats de prevenció del suïcidi han fet una carta al conseller per demanar que la línia sigui gratuïta, com sí que ho són els telèfons de l'Ajuntament de Barcelona (900 925 555) i el del Ministeri de Sanitat (024).

Des de Departament de Salut diuen que la gratuitat és competència de l'Administració General de l'Estat i que en diverses ocasions i de diverses maneres han sol·licitat la gratuïtat del 061. Després de la petició de les entitats, asseguren que han enviat una carta a la ministra de Sanitat i a la Secretaria Estatal de Telecomunicacions.