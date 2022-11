Uns 300 vols programats aquest divendres als aeroports espanyols s'han vist afectats per l'entrada de l'objecte espacial xinès CZ-5B a l'atmosfera, que ha obligat a tancar l'espai aeri d'algunes zones d'Espanya durant 40 minuts.

Arxiu - Un avió sobrevola l'Aeroport de Barcelona-El Prat

La majoria de vols afectats ha tingut lloc a Catalunya i les Balears, amb 159 i 30 operacions afectades pel tancament d'espai aeri , respectivament, segons han informat fonts d'Aena.

En concret, a l'Aeroport del Prat s'han vist afectats amb retards 157 vols de passatgers i de càrrega, 66 dels quals han patit una demora superior als 15 minuts. A Girona, el tancament ha afectat dos vols amb sortida i destí Londres-Stadsted amb un retard d?una hora i mitja, mentre que a Reus (Tarragona), l?operativa no coincidia amb la franja horària d?afectació.

El pas de les restes d'un coet xinès de diverses tones de pes sobre espai aeri espanyol ha provocat divendres prop de 30 restriccions en vols amb les Balears durant 40 minuts.

Pel que fa a Cantàbria, aquest succés ha provocat el retard d'un vol a l'aeroport Seve Ballesteros-Santander. En concret, s'ha endarrerit el vol Santander-Madrid, amb sortida prevista a les 9.00 hores, que finalment ha aterrat a la capital a les 11.00 hores.

La resta de vols han operat amb normalitat a l'aeroport de Santander, al qual, per la mateixa causa, ha hagut de ser desviat el Bilbao-Màlaga, que havia d'haver aterrat a l'aeroport de Loiu (Bilbao).

En aquest aeroport han arribat amb retard alguns vols com el de Sevilla, Alacant, Istanbul o Lisboa, mentre que també n'han sortit més tard altres com els previstos amb destinació Madrid.

DES DE FA CINC DIES S'ALERTAVA DEL COET



El director d'Operacions d'Enaire, Xavier Benavent , ha explicat que des de fa uns cinc dies els organismes internacionals d'alerta, als quals està subscrit Enaire, havien alertat de l'entrada d'aquest coet a l'atmosfera.

En concret, l'entrada no controlada a l'atmosfera del coet ha estat monitoritzada en tot moment per organismes com el Centre d'Operacions i Vigilància Espacial (COVE), l'European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC), l'European Union Space Surveillance and Tracking ( (EUSTT), l'United States Space Command, l'Agència Espacial Europea i Eurocontrol, entre d'altres.

Com que és un artefacte de grans dimensions, en entrar a l'atmosfera no es desintegra pel fregament, sinó que es fragmenta i cau sobre la superfície de la terra o el mar.

Així, en ser previst, l'entrada del coet ha estat monitoritzada en tot moment pels gestors de navegació aèria, en aquest cas Enaire, que seguint les recomanacions de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), ha "netejat" de trànsit la zona afectada pel pas del coet, amb un marge de 100 quilòmetres cap al nord i 100 quilòmetres més cap al sud durant 40 minuts, entre les 9.37 i les 10.17 hores, amb l'objectiu d'evitar que algun fragment pogués col·lidir amb un avió .

El coet ha passat a 80 quilòmetres de Madrid i ha travessat zones de Catalunya i el nord de les Balears. En total, l'espai aeri tancat ha abastat una superfície de 1.200 quilòmetres d'amplada i 200 quilòmetres d'alçada.

Enaire, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA), la Direcció General d'Aviació Civil i la Unitat d'Emergències del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) formen part de la cèl·lula de treball que dirigeix el Departament de Seguretat Nacional, en què també participen els ministeris de Defensa, Interior, Hisenda, Ciència i Innovació i el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, d'acord amb el Protocol elaborat pel Grup de Treball de Difusió d'Informació de Seguretat Espacial establert pel Consell Nacional de Seguretat Aeroespacial.

L'objectiu del protocol és establir mecanismes de coordinació i cooperació, així com canals de comunicació àgils per garantir el funcionament integrat del Sistema de Seguretat Nacional i la difusió de la informació de seguretat espacial entre els diferents organismes amb competències a la seguretat aeroespacial, sense perjudici de les funcions que corresponguin al Comitè de Situació en matèria de gestió de crisi.

D'aquesta manera, tots els vols programats en aquest tram temporal s'han vist endarrerits i tots els que havien de sobrevolar aquesta franja han estat redirigits . Segons ha publicat el gestor aeroportuari Aena, dels 5.484 vols programats als 46 aeroports de la seva xarxa, uns 300 s'han vist afectats per retards.