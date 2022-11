Zona Franca @ep

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) per l'abocament d'un producte corrosiu a una empresa de la Zona Franca de Barcelona.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que han rebut l'avís cap a les 13.31 hores, moment en què s'ha produït l'abocament del producte corrosiu durant les maniobres de baixada d'un camió cisterna.

Com a conseqüència, dos treballadors han estat atesos pel sistema d'emergències mèdiques (SEM) i han estat traslladats fins a l'hospital Bellvitge en estat lleu.

L'empresa ha activat el Pla d'Autoprotecció (PAU) i ha informat que només hi havia afectació a l'interior de la indústria i que "no necessitaven ajuda externa per controlar l'abocament".

Els treballadors han col·locat els equips de primera intervenció EPI, han acordonat la zona de l'accident i s'han encarregat dels treballs de contenció i control de l'abocament.