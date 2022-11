Arxiu - L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha ironitzat aquest divendres amb la seva "brillant" trajectòria esportiva i ha assegurat que "no hi haurà més serveis d'honor" després que ahir, durant la inauguració del nou Camp Municipal de Rugby Las Leonas , fes un cop de pilota a un fotògraf present a l'esdeveniment. En un tuit recollit per CatalunyaPress, ha anunciat el final de la seva carrera, emulant Gerard Piqué.

No es tracta de la primera vegada que passa això al regidor. La primera vegada va ser el 2020, quan va donar un cop de pilota a la cara a un nen que es trobava en la inauguració d'un camp de futbol a Sanchinarro i es va decidir a llençar un penal.

El Wanda Metropolitano va ser testimoni de la segona pilotada d'Almeida, també a un fotògraf, aquesta vegada el juny del 2021 en colpejar la pilota de rabona.

Des de San Cristóbal de los Ángeles, l'alcalde ha defensat que "el copejament no era tan dolent" i ha assenyalat que "aquesta pilota era molt complicada de manejar". "He tingut una trajectòria esportiva brillant jalonada de grans èxits, algun fracàs, però la retirada a temps és important", ha traslladat entre rialles.

Així, ha anunciat que "no hi haurà més serveis d'honor, i si n'hi ha els fotògrafs no estaran davant per causar baixa en un gremi tan important" . "Convé posar un fermall d'or i donar per tancat", ha finalitzat.