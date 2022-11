Primer McDonald's a San Bernardino, que actualment és un museu

Tots coneixem la carta del McDonald's , amb elements com els Big Mac o els McChicken Nuggets. Però, sabia que quan va obrir per primera vegada l'enormament popular cadena de menjar ràpid , gairebé cap dels articles que ara coneixem com els productes bàsics estaven al menú?

Richard i Maurice McDonald van obrir el primer restaurant McDonald's el 1940 a San Bernardino, Califòrnia , i es veia completament diferent de com el coneixem avui, ja que tot, des del menú fins al nom, ha canviat al llarg dels anys.

Segons el lloc web de McDonald's, l'autoservei es coneixia llavors com a 'McDonald's Speedee Service System' i estava destinat a ser un lloc que "oferís menjar de gran sabor, servit increïblement ràpid".

El menú original de McDonald's quan va obrir el 1940

Al menú original de McDonald's només hi havia nou articles disponibles per comprar. Alguns dels articles clàssics estaven presents fins i tot fa vuit dècades, com les "patates fregides daurades" i "Cola per saciar la set", en oferta per només 10 centaus.

El menú original era molt més simple per permetre que les comandes es preparessin més ràpid i presentava descripcions pintoresques dels aliments per a les dues úniques hamburgueses disponibles per comprar: l'"hamburguesa de carn pura", amb un preu de 15 centaus, i la " hamburguesa temptadora amb formatge" que costava 19 centaus.

McDonald's sempre ha tingut "batuts de triple gruix" per temptar els compradors, i el 1940 aquests eren l'article més car del menú, a un preu de 20 centaus.

Si un batut o un refresc de cua no et convencien, també podries haver gaudit d'una "deliciosa cervesa d'arrel", "cafè fumejant", una "beguda de taronja amb tot el sabor" o "refrescant llet freda".

El restaurant va ser tan reeixit que els germans, anomenats Dick i Mac, van passar a franquiciar el seu negoci i ràpidament van vendre 14 franquícies, 10 de les quals es van convertir en restaurants operatius, sense incloure la seva ubicació original a San Bernardino.