Internet és una plataforma que va arribar fa dècades a les nostres vides per millorar-la i fer-la més fàcil. No obstant això, la malícia humana sempre és present en qualsevol àmbit que s'obre camí, i Internet no hi és immune. Els virus són un element molt comú en aquest món, i el seu objectiu és alterar el funcionament normal de l'ordinador per obtenir informació personal, controlar l'ordinador o fins i tot arribar a robar diners.

El ransomware , o malware de rescat, és un tipus de codi maliciós (programa informàtic que s'executa sense l'autorització ni el coneixement del propietari de l'ordinador). Aquest malware impedeix als usuaris accedir al vostre sistema o als vostres arxius personals i exigeix el pagament econòmic d'un "rescat" per poder accedir-hi de nou. Els orígens d'aquest tipus de virus es remunten als anys 80 i el pagament es demanava en aquella època per correu postal. Tot i això, els mètodes de pagament s'han anat actualitzant i avui dia obliguen a efectuar la transacció mitjançant criptomonedes o targetes de crèdit.

Segons l' Informe d'Amenaces Q3/2022 , realitzat per l'antivirus Avast, el risc que els usuaris es trobin amb un ransomware ha augmentat un 12% el darrer trimestre a Espanya respecte al segon. És curiós que la tendència que segueix és inversa a la de la resta del món, ja que a escala global els usuaris s'han enfrontat a un risc lleugerament menor d'atacs d'aquest tipus trimestre a trimestre.

"Les bandes de ransomware utilitzen cada cop més mètodes complicats de xifrat parcial, per exemple, xifrant només el principi o el final d'un fitxer, o blocs d'arxius, perquè es xifren ràpidament i així evitar que l'usuari els detecti", ha explicat. Jakub Kroustek, director de recerca de Malware d'Avast.



"A més, les bandes de ransomware estan ara exfiltrant dades de les empreses, amenaçant de publicar arxius sensibles, i després esborrant o corrompent els arxius en lloc de xifrar-los. També hem observat una interessant sèrie d'incidències relacionades amb el grup de ransomware LockBit. Entre ells, el grup oferia recompenses als que descobrissin vulnerabilitats o aportessin idees al grup, compensacions als que es tatuessin el seu logotip al cos, membres del grup que es venjaven i filtraven codi, i un estira-i-arronsa entre la banda i una empresa de seguretat anomenada Entrust", va afegir el director.

ES PODEN EVITAR AQUESTS RANSMOWARE?

- Prohibit fer clic a enllaços perillosos: eviteu fer clic a enllaços de missatges de correu brossa o en llocs web desconeguts, ja que podries provocar que s'iniciï una descàrrega automàtica que infecti el teu equip.

- No revelis informació personal: si reps una trucada, un missatge de text o un correu electrònic d'una font que no et susciti massa confiança i que a més et sol·liciti informació personal… ni se t'acudeixi proporcionar-la. Els ciberdelinqüents que planegen un atac de ransomware poden intentar recopilar informació personal amb antelació, que després utilitzaran per personalitzar els missatges de pesca específicament per a tu.

- Mantingues el teu sistema operatiu actualitzat: l'actualització periòdica de programes i sistemes operatius pot ajudar-te a protegir l'ordinador, ja que cada compte amb els pegats de seguretat més recents.

- Utilitza fonts de descàrrega conegudes: no descarregueu mai programari ni fitxers multimèdia de llocs desconeguts. Confieu en llocs verificats i de confiança per a les descàrregues.

- No utilitzeu memòries USB desconegudes: no connecteu memòries USB o altres suports d'emmagatzematge si no sabeu d'on provenen. És possible que els ciberdelinqüents hagin infectat el suport d'emmagatzematge i l'hagin deixat en un lloc públic perquè algú caigui a la trampa.