Fitxer - Un caçador.

La caça és un esport federat a Espanya que compta amb almenys 725.000 llicències de caça expedides. Aquesta pràctica, dedicada tant a l'esbarjo personal com a projectes per reequilibrar la fauna, és sempre un tema controvertit entre les persones que hi estan a favor i aquelles que hi estan completament en contra perquè atenta contra la vida de milions d'animals. A més, des del 2007 fins al 2022, hi ha dades que algunes partides de caça han acabat provocant la mort de 57 persones i han ferit mig miler , amb lesions de diferents consideracions.

Davant d'aquestes dades, la Fundació naturalista Franz Weber sospita que el consum d'alcohol i altres substàncies estupefaents pot estar darrere d'aquestes xifres. Actualment, l'article 147 del Reglament d'Armes detalla al punt 2.C que “ queda prohibit portar, exhibir o usar les armes sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues ”. "No és una cosa que s'estigui fent de manera habitual. Nosaltres vam fer una sol·licitud d'informació a Galícia i en 7 anys es van fer tan sols 8 controls d'alcoholèmia. És ridícul si es té en compte que és considerat esport i que implica l'ús d'armes de foc”, ens explica a Catalunya Press Rubén Perez, portaveu de la Fundació Franz Weber.

De moment, la Federació només ha elevat diverses consultes al Senat i Congrés per tal de saber si prepararan un altre protocol, encara que no descarten seguir endavant amb el procés seguir amb la iniciativa cap endavant. "Creiem que, si no hi ha estadístiques ara és, o bé perquè no es fan o bé quan es fan són fets tan puntuals que no es refereixen com un control de caça a les estadístiques. No obstant, ens sembla curiós que una activitat tan perillosa no tingui cap control sobre això", comenta el portaveu de la Fundació.

Els encarregats de controlar que els caçadors estiguin en bon estat és la Guàrdia Civil, però Rubén Pérez explica que no hi ha prou mitjans actualment. "La mateixa Federació Espanyola de Caça reconeix que no hi ha prou mitjans dins de la Guàrdia Civil per fer aquest tipus de proves. Ells reconeixen que generalitzar els controls d'alcoholèmia és impossible", lamentava el portaveu. En aquesta línia, el segon objectiu de la iniciativa de la Federació Franz Weber és " facultar els agents del medi natural o mediambiental a fer aquests controls . Comprem el material necessari i que facin ells els controls. De fet, ells estan considerats agents de l'autoritat i també tenen competències de policia judicial en algunes qüestions, com investigar incendis, aixecar actes d'infracció en matèria de caça o d'abocaments...", reclama Rubén Pérez.

Vist en fred, pot semblar absurd el fet de voler prendre alcohol abans de caçar , ja que no estar al 100% de les condicions quan es juga amb una cosa tan perillosa com una arma de foc pot jugar una mala passada a la pròpia persona o als que l'envolten. Tot i això, Rubén Pérez admet que hi ha una cultura de l'alcohol en aquest esport: "Hi ha una cultura de l'alcohol prèvia a aquestes caceres. Sempre ha existit la sospita en certes comunitats que hi ha caçadors que beuen abans de caçar, o fins i tot que en fan un campionat, beuen i després agafen el cotxe, perquè això ha passat”.

LA REIAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE CAÇA, CONTRÀRIA A AQUESTA PROPOSTA

Per mirar l´altre punt de vista d´aquesta notícia, CatalunyaPress ha parlat amb Juan Herrera, el director tècnic de la Reial Federació Espanyola de Caça. Des de l'organisme, defensen que ja hi ha un reglament que prohibeix la ingesta d'alcohol a l'hora de caçar. "Aquesta fundació demostra tenir un desconeixement profund de l'activitat, tant a nivell esportiu com de seguretat".

"També al·leguen que si s'implantessin aquests controls, haurien menys accidents, i no és cert. Quan hi ha un accident i hi van els atestats per analitzar tot el que ha passat, si hi ha un caçador que ha efectuat el tret i que es veu que hi ha estat per alguna conducta temerària o per algun rebot... també miren que el caçador estigui en un estat òptim. Per tant, aquestes associacions radicals anticaça busquen crear mala fama a una activitat que és necessària ”, explica el director tècnic.

Preguntats sobre una possible ' llegenda negra ' en relació a aquesta qüestió, Herrera admet que abans podia ser més comú que hi hagués caçadors que bevien alcohol abans de les caceres, però que avui dia està molt més controlat. A més, cal en la gran majoria d'ocasions agafar el cotxe per anar a caçar, per la qual cosa cal estar sobri per no incomplir les normes de seguretat viària.