Renfe executarà l'opció de compra de 101 trens de Rodalies i Mitja Distància abans de finalitzar el 2022 | @ep

Renfe executarà abans de finals de 2022 l'opció de compra de 101 trens addicionals de Rodalies i Mitja Distància , en el marc del pla de renovació de la flota previst al Pla Estratègic de la companyia, segons ha informat l'empresa.

Del total de 101 trens addicionals que comprarà Renfe , 69 són de Rodalies de gran capacitat (fabricats per les companyies Stadler i Alstom ) i 32 de trens de Mitja Distància (fabricats per CAF ).

La companyia assenyala que, després de l'autorització del Govern de l'increment del límit de deute per a aquest exercici en 879,3 milions d'euros, en una aposta per reforçar el transport públic, Renfe va iniciar les converses amb els fabricants per concretar la compra dels trens addicionals, els contractes dels quals s'elevaran a Consell d'Administració i es preveuen signar les properes setmanes.

La companyia ferroviària es troba en un procés de renovació de la flota, tant de Rodalies i Mitja Distància com d'Alta Velocitat, amb l'objectiu de comptar amb un parc de trens més modern, eficient i sostenible.

Amb la propera adquisició de trens addicionals de Rodalies i Mitja Distància , el pla de renovació de la flota de Renfe ja supera els 5.400 milions d'euros. Aquest esforç inversor proporcionarà 519 trens nous d' Alta Velocitat, Rodalies, Mitja Distància i Ample Mètric, així com locomotores d'Alta Velocitat i Mercaderies.