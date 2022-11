El Papa, sobre les protestes a l'Iran: "Una societat que cancel·la les dones de la vida pública, s'empobreix" | @ep

El Papa ha fet una defensa sobre els drets de la dona en referència a les revoltes a l'Iran en assenyalar que si es cancel·la les dones la societat és més pobre si bé ha evitat esmentar el règim dels aiatol·làs.

"Una societat que cancel·la les dones de la vida pública, s'empobreix", ha assenyalat el pontífex a l'avió de tornada de Baréin a la tradicional entrevista amb els periodistes acreditats.

Segons la transcripció feta per Vatican News , li han dirigit una pregunta sobre les protestes a l'Iran a què el Papa ha contestat que lamentava que les dones hagin de lluitar constantment pels seus drets.

Assegut en una cadira, a causa dels seus problemes de genoll, Francisco - sense fer referència a l'Iran - ha lamentat què les dones "s'hagin de lluitar sempre pels seus drets" i ha assegurat que és una cosa que porta "sempre al cor".

"Cal dir la veritat, la lluita pels drets de la dona és una lluita contínua ja que en alguns llocs ha aconseguit una igualtat i en altres no arriba", ha dit Francisco .

Parlant de la protecció dels drets fonamentals de les dones, el Papa ha demanat "aturar la tragèdia de la infibulació. És dramàtic que la humanitat no aturi aquest acte criminal". I a més, ha considerat que al món li queda "molt camí" en això. "Aquest masclisme... Els argentins som masclistes. Però aquest masclisme mata la humanitat", ha insistit.

D'altra banda, ha demanat a la UE que no deixi sols els països del Mediterrani en la crisi migratòria i també ha dit que el Vaticà està treballant per "buscar solucions a la guerra a Ucraïna . En concret, ha demanat a la UE un acord sobre acolliment d'emigrants: "Qualsevol govern, de dreta o esquerra, no pot fer res sense Europa , perquè la responsabilitat és europea".

"Cal consensuar la política migratòria. La UE ha de fer una política de col·laboració i ajuda, i no deixar a aquests 4 països la responsabilitat d'acollir els emigrants", ha afegit referint-se a Xipre, Grècia, Itàlia i Espanya . En concret, ha demanat que s'estableixi "quants emigrants pot rebre cada país" i ha recordat que aquest eventual acord no s'ha de limitar a l'acollida sinó incloure-hi acompanyament, promoció i integració de les persones que es reben.

"Sobre els emigrants, la idea és salvar vides, i penso que és també la idea del govern (de Giorgia Meloni )", ha dit. En les primeres paraules sobre la nova primera ministra italiana, ha assegurat que "li desitjo el millor. Ho faig amb tots els governs, perquè es governa per a tots. I demano a l'oposició que col·labori amb crítiques, però amb col·laboració, no amb bastons a les rodes. És just que Itàlia hagi tingut 20 governs des de començaments de segle? Acabem amb aquesta broma".

El Papa no ha aclarit si avança la petició d' Emmanuel Macron que el Vaticà llanci una mediació que sent a la mateixa taula Putin, Zelenski i Biden . "El Vaticà sempre està atent, la secretaria d'Estat treballa i treballa bé", ha assenyalat. Amb tot, ha assegurat que des del Vaticà estan "fent una feina d'acostament, de recerca de solucions. També d'atenció a presoners i predicació de la pau".

INVASIÓ D'UCRANIA

Sobre la invasió d' Ucraïna , Francesc ha confessat que li "impressiona aquesta crueltat, que no és del poble rus, que és un poble gran. Són mercenaris que faran la guerra. Estima molt l'humanisme rus i per això prefereixo pensar així. Als cristians ens inspira Dostoievski ”.

D'altra banda, ha apuntat que "quan els imperis es debiliten necessiten fer una guerra per enriquir-se i vendre armes. Per això, avui la tragèdia més gran és la indústria de les armes".

Pel que fa als abusos sexuals comesos per persones de l' Església , ha assegurat que "la idea és que tot sigui clar" referint-se a ser més transparents en els processos, cosa que inclourà informar sobre les condemnes de religiosos. "Estem anant en aquesta direcció, però hi ha dins de l'Església qui encara no ho veu clar. És un procés que estem fent amb coratge i no tothom té coratge. Però la voluntat de l'Església és que tot estigui clar", ha afegit.

Com a exemple, ha dit que "en els darrers mesos he rebut dues històries d'encobriment d'abusos, que no havien estat ben estudiats. Per això he disposat que es reobrin i revisin processos que no s'han realitzat bé i pels quals sentim profunda vergonya “, ha afegit.

El Papa també ha abordat de manera franc la situació de l'Església catòlica a Alemanya , on s'estan debatent qüestions que contrasten amb la doctrina catòlica, com ara beneir parelles homosexuals o que el Vaticà es plantegi el sacerdoci de dones i persones casades.

"Als catòlics alemanys els dic que Alemanya ja té una Església evangèlica estupenda i no m'agradaria una altra Església protestant que no sigui bona com aquesta. Vull una Església catòlica que tingui bones relacions amb l'evangèlica. Que no caigui en discussions de conjuntura, de política eclesiàstica, que no són el nucli de la Teologia", ha dit el Papa .