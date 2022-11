Carmen Cabestany (NACE, No a l'assetjament): "Els pares han de tenir sentit de la responsabilitat per evitar casos d'assetjament escolar"| @ep

La problemàtica del ciber assetjament no cessa i cada cop són més els estudiants que són víctimes de nou tipus de violència física i psicològica. Les dades reflecteixen una pujada d'escolars que s'enfronten a aquesta situació i que els acaba generant problemes a l'hora d'anar a l'escola o relacionar-se amb la resta dels companys.

Segons el darrer informe de l' Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura-UNESCO, titulat Behind the numbers: Ending school violence and bullying (Darrere dels números: Posar fi a la violència i l'assetjament escolar) , gairebé un de cada tres estudiants (32%) ha estat intimidat pels seus companys o companyes a l'escola. També publica que la violència escolar i la intimidació afecten tant els alumnes com les alumnes (hi ha la mateixa probabilitat d'experimentar bullying , independentment del sexe), si bé hi ha diferències en funció del gènere i l'edat. L'assetjament físic és més habitual entre els nens, mentre que el psicològic és més freqüent entre les nenes.

Els nens que es perceben com a "diferents" d'alguna manera (no ajustar-se a les “normes” de gènere, aparença física, raça, nacionalitat o color) tenen més risc d'assetjament escolar . L'aparença física és la raó més freqüent d'assetjament escolar: a nivell mundial, el 15,3% dels estudiants que han estat assetjats van revelar haver patit burles per l'aparença de la seva cara o del seu cos. L'assetjament basat en la raça, la nacionalitat o el color és la segona raó més freqüent de bullying, d'acord amb els i les estudiants.

Carmen Cabestany García, presidenta de l'associació NACE No a l'assetjament escolar, ha atès Catalunyapress per parlar de la situació dels escolars que pateixen assetjament escolar:

-Segons l'informe de la UNESCO, el 15,3% dels estudiants a nivell mundial han estat assetjats. Quina interpretació fa d'aquesta dada tan preocupant?

Aquestes dades cal tenir-les en compte i fer coses perquè aquestes xifres no segueixin augmentant, perquè això no es dimensioni. Per exemple, en el cas del ciber assetjament, quan els pares donen un mòbil al seu fill cal veure a quina edat se li dóna, en quines condicions, si hi ha control parental o no... Els pares han de tenir sentit de la responsabilitat .

-Què està fallant al sistema educatiu perquè les dades d'assetjament escolar segueixin augmentant any rere any?

Fallen moltes coses però prefereixo dir que és el que hem de fer per solucionar o pal·liar el tema del bullying. Hauríem d'implementar les deu mesures del "Decàleg contra l'assetjament escolar" , que ja es va redactar fa uns quants anys i que ha estat aprovat pel Parlament de Catalunya el 2020. Algunes d'aquestes mesures serien: Que aquest tema no sigui tabú als centres escolars, incloure'l dins del Pla Educatiu del Centre i el Pla d'Acció Tutorial , donar formació als professors i informació per als pares, que hi hagi educació emocional des d'Infantil i plans de prevenció. Pel que fa al protocol que els centres poden implementar davant d'un possible cas d'assetjament escolar, hi ha d'haver participació d'un agent extern perquè l'escola no pugui manipular aquest protocol. D'altra banda hi ha d'haver conscienciació de tots els sectors socials perquè el bullying no és només un tema de la comunitat comunicativa, sinó també dels mitjans de comunicació, la sanitat, la judicatura, la política... A més, demanem transparència per saber quants casos hi ha exactament o quants suïcidis hi ha, entre altres coses.

-Quines accions duu a terme la vostra associació NACE No a l'Assetjament Escolar respecte al bullying?

Nosaltres atenem víctimes i les seves famílies a tot Espanya, donem formació per a professors i monitors, també per a forces de l'ordre i altres col·lectius. Assessorem als centres, fem un programa de ràdio que es diu " La Veu del Silenci ", participem en programes nacionals i europeus, tenim convenis subscrits amb col·lectius vulnerables...

-Un cop la vostra associació actua davant d'un possible cas d'assetjament escolar, quins són els resultats de la vostra actuació?

Depèn. En alguns casos són exitosos i, en altres, és freqüent que les famílies desistisquen perquè es cansen perquè és un procés llarg i, al final, acaben portant el seu fill a un altre centre.

-Les famílies són reticents a l'hora d'acudir a la vostra associació o, en canvi, tenen el sentiment de desesperació per trobar-hi una solució?

Sol passar més el segon cas. De fet, sol passar que acudeixen a l'associació quan el problema està enquistat, quan el centre no els ha fet cas, quan han demanat protecció i no se n'ha donat i, aleshores, acudeixen a la desesperada.